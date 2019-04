Juve, Kean senza limiti: record europeo e prezzo alle stelle

Anche contro il Milan, due tiri e un gol. Moise Kean sembra un predestinato e si comporta come tale: l'attaccante di Vercelli ha segnato 7 reti in meno di un mese, una ogni 47 minuti giocati in serie A.

Quella di sabato al Milan potrebbe aver consegnato lo scudetto alla Juventus. I numeri del classe 2000 sono impressionanti e il prezzo del suo cartellino è già schizzato alle stelle: in tempi insospettabili, nel gennaio 2018, il suo agente Mino Raiola parlò di 75 milioni di euro. Non siamo ancora a quel livello ma la strada sembra tracciata. Comprese Coppa Italia e Champions, la media di Kean è di un gol ogni 53 minuti, 6 in 10 partite. In Nazionale azzurra sono 2 gol in 3 partite giocate, contro Finlandia, Liechtenstein e Stati Uniti.

Cifre che lo proiettano in testa ad una speciale classifica europea: Kean infatti domina per i gol fatti sui tiri tentati verso lo specchio della porta. Kean è davanti a tutti, considerando i cinque campionati europei principali, con il 42% di realizzazione, quasi un gol su ogni due conclusioni tentate. Presto il giocatore si siederà al tavolo con la Juventus per il rinnovo del contratto: le prestazioni delle ultime settimane hanno attirato pretendenti da tutta Europa.

Oltre a Kean, la stessa Juve di Allegriviaggia a numeri record: sono 84 i punti totalizzati dai bianconeri dopo 31 giornate di campionato. Mai nessuna squadra nella storia della Serie A ci è riuscita, neanche la Juve dei 102 punti guidata da Antonio Conte. Inoltre se il Napoli perdesse oggi la Vecchia Signora si laurerebbe campione d'Italia con sette giornate d'anticipo: anche questo è un primato mai raggiunto in passato. Attualmente sono l’Inter 2006/2007 ed il Torino 1955/1956 le squadre ad aver vinto il titolo prima di tutte, con cinque giornate di anticipo. La Juve centrerebbe comunque il nuovo record anche nella prossima giornata se dovesse battere la Spal.

