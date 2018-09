Juve-Khedira, la storia continua

Tramite il proprio profilo Twitter, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Sami Khedira che avrà come nuova scadenza il 30 giugno 2021.

Come si legge dal comunicato: "Per raccontare l’importanza di Sami Khedira alla Juventus basta un dato, su tutti. Da quando è arrivato, 3 anni fa, lui è il centrocampista della Juventus che complessivamente ha giocato più minuti (8882 in tutte le competizioni). Sami è uno dei punti fermi del centrocampo bianconero, e continuerà a esserlo: la Juventus e il calciatore, infatti, annunciano che il loro rapporto proseguirà fino al 2021. Si rinnoverà quindi una storia che finora ha portato tantissime soddisfazioni, a lui e ai colori bianconeri: 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Trionfi nei quali c’è tanto di Sami, che in queste stagioni ha giocato 113 volte, vincendo 86 partite".

SPORTAL.IT | 12-09-2018 11:40