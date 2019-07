Juve, Khedira verso la Premier League

Il futuro di Khedira potrebbe essere in Premier League. Il centrocampista tedesco, in uscita dal club bianconero, piacerebbe, secondo Sky Sport, al Wolverhampton. Il club inglese ne avrebbe già parlato, in maniera approfondita, con Paratici.

Il 32enne Khedira ha un contratto garantito con i bianconeri fino al giugno del 2021. Il tedesco avrebbe estimatori anche in Turchia e in Cina. Intanto si parla anche di un'offerta dell'Everton per il giovane Kean.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 08:03