Juve ko, Pistocchi asfalta Pirlo e punzecchia Capello: bufera web

La sconfitta della Juventus in casa con il Barcellona, al di là del punteggio, ha ancor di più scoperchiato il vaso di Pandora delle critiche nei confronti di Andrea Pirlo alla prima sconfitta stagionale ma dopo diversi campanelli d’allarme come gli ultimi tre pareggi consecutivi in campionato. Ci è andato giù pesante, come spesso capita, Maurizio Pistocchi che ne ha avute anche per un altro allenatore della Juve, del passato stavolta, Fabio Capello. Scatenando, ovviamente, un putiferio di reazioni sui social.

Crisi Juve, Pistocchi: “Hanno dato una lezione a Pirlo”

In prepartita Pistocchi aveva già scaldato la tastiera prendendosela con Sky per alcune uscite, per lui, fuori luogo, come quell’immagine dei due allenatore Pirlo e Simone Inzaghi, con la scritta “conta solo vincere” definita poco sportiva per il giornalista Mediaset che poi se l’è presa pure con Marchegiani che in commento alla partita aveva invitato i giocatori della Juve a essere più decisi nei contrasti magari con qualche entrata vigorosa “Come è triste Marchegiani… come siamo caduti in basso“.

Di Pirlo Pistocchi aveva già criticato la formazione iniziale vedendo meglio Chiesa a sinistra, come poi si è rivelato, ma soprattutto Kulusevski trequartista. Ma è al fischio finale che ha dato il meglio. Commentando a caldo il risultato ha parlato di “Juve dominata dal Barca” ma soprattutto ha twittato “Per Pirlo il lavoro è agli inizi, ma le scelte di stasera non convincono”. Poco più tardi l’attacco diretto ricordando i risultati fin qui modesti dei bianconeri: “Totale 9 pt su 18, e in 4 partite su 6, Fonseca, Stroppa, Juric e Koeman hanno dato una lezione di gioco a Pirlo”.

Capello elogia Moggi&Giraudo, Pistocchi fa polemica

Il giornalista Mediaset ne ha avuto anche per l’ex allenatore della Juve, ma anche di Milan e Roma, Fabio Capello per alcune dichiarazioni dette prima e dopo Juve-Barca su Sky: “Capello nel pre-gara elogia Moggi&Giraudo, nel post contesta il fuori gioco nel 3^gol in fuorigioco-di Morata, e la poca competitività in Europa del calcio italiano. Vero: quando la sua Juve piena di campioni usciva ai quarti di Champions con Liverpool e Arsenal era colpa sua“.

Crisi Juve, i social si scatenano contro Pistocchi

I continui tweet di Pistocchi hanno ovviamente provocato diverse reazioni sul web da Ziliani a Mughini. E se gli juventini fanno fatica a giustificare e difendere il loro allenatore, si scatenano i tifosi delle squadre avversarie: “Pirlo e il panettone ormai viaggiano su binari paralleli. E come tali difficilmente si incontreranno”; “Dimentichi la buona prestazione di tavolino che ha dato tre punti al maestro! Anche oggi la sua assenza purtroppo si è sentita”; “Il Maestro si sta nascondendo è una tattica….”; “Però c’è da ricordare il tre a zero rifilato al Napoli! Sarri sarebbe stato lapidato al suo posto”.

SPORTEVAI | 29-10-2020 09:20