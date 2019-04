Juve ko, si scatena l'ironia dei gufi sui social

Sembrava dovesse essere la festa scudetto ma ivnece Spal-Juventus finisce 2-1 e tutto è rimandato alla prossima settimana (o a domani, se il Napoli non dovesse vincere a Verona contro il Chievo). Ovviamente almeno per un giorno a sorridere sono i cosiddetti gufi, i tifosi delle altre squadre che possono prendere un po’ in giro gli juventini.

Allegri bersaglio – C’è chi tira in ballo la tecnologia e scrive “Ehi Siri, posponi articoli sullo speciale Scudetto della Juventus”, ma come era prevedibile molti messagi sono per Allegri, del tipo “Dopo 62 anni finalmente la Spal batte la Juventus. Complimenti Allegri!”. Tocca anche a chi aveva parlato troppo presto, come aveva fatto Paolo condò, che si becca un inevitabile “Le ultime parole famose: a fine partita la Juventus sarà campione d’Italia! Questo il commento di Condó durante l’intervallo…vi prego fategli domande su martedì!!!”.

Anche rabbia – Non mancano però anche le polemiche dopo quanto accaduto la settimana scorsa con il più che discutibile arbitraggio di Juventus-Milan, con i rossoneri infuriati e che scrivono messaggi del genere “Contro di noi, prima dei quarti di finale di Champions League, giocano alla morte ed esultano come se fosse la partita del secolo. Vanno a Ferrara, prima dei quarti di finale di Champions League, giocano con le riserve delle riserve”. E c’è chi invoca la regolarità affermando “Se la Juventus non dovesse fare nove punti con Atalanta, Inter e Roma avrà falsato la lotta quarto posto. Ed è bene che Elliott si faccia sentire in virtù delle norme federali che impongono la migliore formazione possibile”.

SPORTEVAI | 13-04-2019 17:09