Juve, Kolo Muani a un passo. Carnevali accelera per il portiere, Muharemovic e Lobotka

Il club bianconero è pronto a fare sul serio. Il ritorno dell'ex Francoforte è vicino, riflettori focalizzati anche su nuovi obiettivi e Martinez per la porta

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

“Ci sono amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano.” La celebre frase della canzone “Amici mai” di Antonello Venditti sembra descrivere alla perfezione la storia tra la Juventus e Randal Kolo Muani. Dopo settimane di riflessioni, contatti e trattative mai realmente interrotte, il centravanti francese è tornato a essere il grande obiettivo del mercato bianconero. Il nuovo diesse Giovanni Carnevali ha deciso di accelerare per regalare a Luciano Spalletti il rinforzo più atteso e riportare a Torino un giocatore che, nei mesi trascorsi in bianconero, ha lasciato ottime sensazioni sia sul campo che all’interno dello spogliatoio. I riflettori della dirigenza bianconera sono poi concentrati su Muharemovic del Sassuolo (altro ex), Lobotka del Napoli e Dibu Martinez per la porta. Insomma il mercato della Vecchia Signora è pronto a subire un’accelerazione improvvisa.

Kolo Muani, la trattativa entra nella fase decisiva

La Juventus e il Paris Saint-Germain continuano a lavorare per trovare l’intesa definitiva. I campioni d’Europa, infatti, dopo aver ceduto Goncalo Ramos al Milan, non hanno chiuso alla permanenza del giocatore in Italia, ma chiedono una formula che garantisca certezze economiche. La dirigenza bianconera, invece, punta a un’operazione sostenibile, cercando di abbassare l’esborso immediato senza rinunciare a uno degli attaccanti ritenuti più adatti al sistema di gioco di Spalletti.

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La Juventus accelera per il centravanti

L’operazione è ormai entrata nella fase decisiva. Il Paris Saint-Germain continua a chiedere 50 milioni di euro più bonus, mentre la Vecchia Signora punta a chiudere intorno ai 40 milioni complessivi. La soluzione studiata da Giovanni Carnevali è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, formula che consentirebbe di spalmare l’investimento. Sul fronte del giocatore, invece, non sembrano esserci ostacoli: Kolo Muani ha dato priorità al ritorno in bianconero e avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per un contratto quadriennale da circa 6 milioni di euro netti a stagione. E a fare la differenza, dopo l’esperienza infelice in Premier League al Tottenham, potrebbe essere proprio la volontà dell’ex Francoforte Kolo Muani di tornare a vestire la casacca bianconera, un fattore che potrebbe facilitare il dialogo tra i due club e avvicinare la fumata bianca.

Carnevali stringe per il portiere

Non c’è soltanto l’attacco nei piani del direttore sportivo bianconero. La Juventus è infatti alla ricerca di un portiere di alto livello che possa garantire affidabilità e personalità tra i pali. Il nome più caldo resta quello di Emiliano Martinez, profilo internazionale in forza all’Aston Villa e protagonista di questi Mondiali con l’Argentina, capace di unire esperienza, carisma e mentalità vincente. La trattativa resta comunque delicata e complicata, ma Carnevali è al lavoro per capire margini e costi dell’operazione: l’idea è consegnare a Spalletti una squadra competitiva in ogni reparto già nelle prime settimane di preparazione.

Muharemovic e Lobotka, due occasioni da cogliere

Parallelamente proseguono le valutazioni sugli altri reparti. Tarik Muharemovic (sarebbe un ritorno in bianconero) rappresenta un’opportunità interessante per rinforzare la difesa con un profilo giovane ma già pronto, mentre a centrocampo resta viva la pista che porta a Stanislav Lobotka. Lo slovacco conosce perfettamente Luciano Spalletti, che lo ha trasformato in uno dei migliori registi della Serie A ai tempi del Napoli. Qualità nella gestione del pallone, equilibrio tattico e capacità di dettare i tempi del gioco fanno di lui un rinforzo ideale per una Juventus che vuole tornare protagonista anche attraverso il controllo delle partite.

Una Juve costruita per tornare a vincere

La sensazione è che il mercato bianconero stia entrando nella sua fase più importante. Carnevali sta portando avanti più trattative contemporaneamente con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti una rosa completa prima dell’inizio della nuova stagione. Kolo Muani è il tassello prioritario alla luce delle prestazioni opache di David e Openda e del mal di pancia di Vlahovic il quale non ha ancora deciso il suo futuro, il nuovo portiere è la seconda missione, mentre Muharemovic e Lobotka rappresentano due occasioni che potrebbero alzare ulteriormente il livello della squadra. La Juventus vuole recuperare il tempo perso negli ultimi anni e tornare a competere per il tricolore e le prossime settimane diranno se il mercato riuscirà davvero a trasformare le ambizioni in una squadra pronta a lottare fino all’ultimo.