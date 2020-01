Juve-Kulusevski, l'agente svela un retroscena

Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, ha raccontato nel corso di un'intervista a 'Radio Sportiva' un retroscena sulla trattativa che ha portato il calciatore svedese alla Juventus in cambio di 44 milioni di euro che andranno nelle casse dell'Atalanta, precedente proprietaria del cartellino. "Erano in tanti a volere Dejan, in Italia e all'estero. Lui però era convinto: voleva la Juventus".

Sul contemporaneo interessamento dell'Inter, Sem si è schermito: "Il nome dell'Inter lo fate voi, preferisco non parlare di altre squadre. Quel che conta è che siano tutti contenti, compreso il Parma che potrà contare sul ragazzo fino a fine stagione".

SPORTAL.IT | 04-01-2020 21:19