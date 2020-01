Layvin Kurzawa è ad un passo dal vestire la maglia della Juventus.

Il terzino, che dovrebbe arrivare a Torino in cambio di De Sciglio, non è stato convocato dal tecnico Tuchel per la gara contro il Lille.

Altro grande escluso dalla lista dei convocati è Edinson Cavani: l'attaccante è in trattativa con l'Atletico Madrid per proseguire la sua carriera in Spagna.

SPORTAL.IT | 26-01-2020 14:16