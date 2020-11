Juve, l’assoluzione di Cucchi fa arrabbiare i tifosi

Federico Bernardeschi è un tema caldo e difficile da affrontare in casa Juventus. Il giocatore arrivato dalla Fiorentina come una delle principali promesse del calcio italiano sembra non essere riuscito a raggiungere il suo completo potenziale in maglia bianconera attirandosi in questo modo le antipatie di una parte della tifoseria.

Negli ultimi mesi il rapporto tra il giocatore e i suoi tifosi sembrano essersi ancor di più deteriorato, portando ad attacchi sui social davvero terribili nei suoi confronti. Ma l’attaccante ieri è sceso in campo con la maglia della nazionale riuscendo a disputare una buona partita contro la Polonia, e forse evidenziando che in bianconero ci deve essere qualcosa di irrisolto.

L’analisi di Cucchi

Anche il giornalista Riccardo Cucchi analizza la situazione scatenando la reazione dei tifosi della Juve e non solo: “Per me Bernardeschi ha giocato una buona partita, nel 4-3-3 azzurro è a suo agio”. Un messaggio affidato a Twitter che testimonia la prestazione positiva contro la Polonia di un giocatore che potrebbe dare ancora tanto alla nazionale e al movimento italiano.

La reazione dei social

Non tutti i tifosi però si accontentano di qualche sprazzo di bel calcio per assolvere il calciatore della Juventus: “Questione di modulo o di ambiente rispetto alla Juve, dove invece non ha mai convinto”, si chiede un tifoso. Rosad è invece meno ottimista sulla prova del giocatore: “Meglio di altre prestazioni, ma si è perso molte palle. Invece ho visto un ottimo Lorenzo Insigne”. Adriana imputa le prestazione dell’ex viola a un problema di tipo psicologico: “Per me mentalmente più sereno o solo io l’ho visto con una faccia diversa questi giorni in nazionale? Non è bello sapere di avere tutti addosso alla Juve, parlo dei tifosi. Quando si è fatto male tutti hanno esultato. Stiamo messi veramente male”.

C’è anche tra i tifosi bianconeri chi ne approfitta per alzare una polemica: “Tweet ingenuo il suo. Che denota quanto poca conosca lo Juventus Twitter. Si è appena infilato in un ginepraio, se solo si azzarda a replicare non se ne esce più”. Con replica immediata di Claudia: “Lo Juventus Twitter dovrebbe darsi una calmata ed è giusto che Riccardo e non solo lui, dica ciò che pensa. Anche a me Berna è piaciuto e vorrei che qualcuno ci ragionasse un po’ su”.

