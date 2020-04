Juve, l'indiscrezione di Chirico gela tutti: L'affare non si farà

I nomi che ballano sono tanti, con uno che fa sempre capolino e che è quello di Icardi ma al di là dell’argentino una certezza nel mercato della Juventus c’è ed è che il club bianconero sta cercando un centravanti da affiancare a Ronaldo. Ne parla diffusamente su calciomercato.com Marcello Chirico, volto noto di 7Gold e spiazza tutti con le sue indiscrezioni.

Le notizie negative

Il giornalista de il Bianconero esprime le sue perplessità sull’affare Icardi, sottolineando come sia complicato intavolare una trattativa tra quelli della Continassa e quegli altri di Milano. Ancora di più da quando Conte e Marotta sono approdati in terra ambrosiana: “Morale, Icardi alla Juve non ci arriverà”.

L’unica possibilità

La Juventus potrebbe inserirsi per Maurito solo se i parigini lo riscattassero e lo scambiassero poi, alla pari, con uno tra Pjanic o Alex Sandro. “Tutto troppo facile, e quindi di non facile soluzione. Ecco perché Paratici si sta orientando su altro. Gabriel Jesus è un’opzione”.

Che fine fa il Pipita

Chirico poi conclude con una domanda: “Ma riuscirà la prossima estate Paratici a sbarazzarsi di Higuain? I primi approcci con padre e fratello sono stati tutt’altro che incoraggianti. Il problema col Pipita c’era e resta, l’assegnazione della n°9 passa così inevitabilmente dal suo addio”.

Le reazioni del web

C’è chi non apprezza tanto astio per Higuain: “Marcellino certe parole con Higuain non le dovresti usare… non ha puntato la pistola alla tempia a nessuno quando ha firmato il contratto…” o anche: “Alla sua età e con il suo ingaggio Higuain non si vende, Icardi come giocatore è un top ma purtroppo fuori dal campo e sui social è dannoso specialmente in coppia con la moglie, Gabriel Jesus penso sia impossibile”.

Il fronte de no-Icardi resta vivo: “Che qualcuno ci salvi da Icardi. Gabriel Jesus tutta la vita” e infine c’è chi sogna a occhi aperti: “Icardi, Pogba, Mbappè, si ripagano da soli grazie anche alle magliette di CR7 e poi saranno contenti di essere allenati da Pep… Tutti a Caselle….”.

SPORTEVAI | 14-04-2020 11:32