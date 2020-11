Juve, l’invito di Marchisio esalta i tifosi

Non è un segreto che Paul Pogba non abbia trovato la felicità a Manchester. Il giocatore francese non è mai riuscito ad avere il rendimento che ha avuto con la maglia della Juventus, ed anche negli ultimi appuntamenti con la nazionale le sue prove non hanno particolarmente convinto.

E non è nemmeno un segreto che i tifosi della Juventus rivorrebbero il “Polpo” in bianconero. Il giocatore ha avuto le sue migliori stagioni a Torino, diventando uno dei centrocampisti più forti al mondo e forse dal suo addio la Vecchia Signora ha faticato altrettanto, a trovare un giocatore in mediana alla sua altezza.

L’invito di Marchisio

Qualche giorno fa Paul Pogba ha parlato del suo momento su Twitter con un messaggio: “Testa alta e guardare avanti”, con una foto che lo riprende in allenamento con la maglia della nazionale francese. Un messaggio per provare a darsi forza e morale in un periodo complicato con la sua squadra di club. E al messaggio ha risposto anche Claudio Marchisio con un invito: “Dai Paul vieni alla Juventus e sarai di nuovo felice. Come me. Fino alla fine”.

La reazione dei social

Ovviamente il messaggio/invito di Marchisio non è passato inosservato nel mondo dei social con i tifosi juventini (e non solo) che si sono lanciati sull’argomento: “Claudio riportacelo”, il messaggio di speranza di Tommy. Mentre Peter da Manchester propone subito uno scambio: “Lo potete riprendere solo se ci date indietro Cristiano Ronaldo”. Zen rivela la sua speranza: “Grande Claudio, salva Pogba da quella nave che affonda”.

Ma sono tanti i tifosi del Manchester che spingono in questo senso. Il rapporto tra la tifoseria dei Red Devils e il francese sembra non essere mai sbocciato, anche a causa delle stagioni deludenti collezionati dalla squadra inglese. “Ve lo potete riprendere – scrive Byde – ma al suo posto ci dovete dare De Ligt, grazie”. Mentre i tifosi della Juve imposterebbero lo scambio in maniera diversa: “In cambio di Paul vi diamo Bernardeschi”.

