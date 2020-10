Juve, la bomba di Paganini: "Campione d'Europa nel mirino" 

Il calciomercato è terminato da poco più di una settimana, ma i top club italiani e stranieri continuano a guardarsi intorno alla ricerca di buoni affari per la sessione di gennaio o per la prossima stagione. Ce lo ricorda anche Paolo Paganini, che su Twitter ha destato l’attenzione dei tifosi della Juventus accostando ai bianconeri il nome di un fresco campione d’Europa.

Il tweet di Paganini sul colpo di gennaio

“Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021 – ha scritto il giornalista di Rai Sport -. E a questo proposito a Montecarlo mi confermano nuovi contatti per Alaba da parte della Juventus. Si vedrà”.

Il contratto del 28enne difensore austriaco con il Bayern Monaco terminerà alla fine di giugno 2021 e quindi a gennaio il giocatore potrà firmare per un’altra squadra, liberandosi a parametro zero.

La Juventus ama muoversi proprio in questi contesti, negli ultimi anni sono tanti i giocatori che Paratici è riuscito a strappare agli avversari attendendo la scadenza del contratto. E Alaba sarebbe un rinforzo prezioso per la Juve, essendo capace di giocare in praticamente tutti i ruoli della difesa e del centrocampo.

L’entusiasmo dei tifosi bianconeri

Inoltre, l’austriaco ha “solo” 28 anni, è nel pieno della maturità tecnica e potrebbe dare molto alla Juventus. Ecco perché la notizia ha scaldato i tifosi bianconeri. “Mercato di livello! Sèa!!!!! Grazie Paolo!”, scrive Juventinofilo al giornalista.

“Non male il ragazzo, magari ci casca Paolo”, aggiunge UnUltras. “Solo Alaba? Dal Bayern avremmo dovuto prendere Thiago Alcantara”, si lamenta invece Silvio.

Altri tifosi, invece, rimangono scettici o preferiscono concentrarsi su altri obiettivi. “Ai tifosi juventini interessa sapere che fine farà Gigio Donnarumma. Il sogno è vederlo nella porta della Juventus. Facci sapere”, dice Peppe. “Per come sta andando, è già tanto se questa stagione si riuscirà a concludere, quindi credo che le squadre non saranno così propense ad investire”, chiosa infine Crazy4Ju.

