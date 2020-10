Juve, la difesa di Cucchi scatena il web

La Juve nel mirino. L’intervento di ieri del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha creato un polverone nel mondo del calcio. Il governatore ha attaccato senza mezzi termini il presidente della Juventus Agnelli, definendo le sue parole imbarazzanti e penose.

Il duello a distanza dopo i fatti di Juventus-Napoli di domenica scorsa continuano dunque, in attesa di conoscere la sentenza del giudice sportivo che potrebbe fare chiarezza su questa situazione, o quantomeno rivelare quello che potrebbe succedere in futuro.

L’intervento di Cucchi

Nella vicenda è intervenuto anche il giornalista Riccardo Cucchi che invita alla calma in un momento di agitazione come quello che sta vivendo il calcio italiano. Il giornalista prova a riportare tutti all’equilibrio sostenendo su Twitter: “Non sono d’accordo con De Luca. La situazione è complessa e il giudice sportivo avrà il suo da fare per prendere la decisione giusta. L’unica a poter decidere il rinvio di Juventus-Napoli era la Lega. Colpevolizzare la Juventus è sbagliato”.

La reazione dei social

Parole che non sono passate inosservate visto che il tweet di Cucchi ha raccolto oltre 2500 like e tantissimi commenti. Proprio sulla ratio della legge si continua a discutere come fa notare Biagio: “Io non ho sentito un solo giurista che in punto di diritto preveda una cosa simile. Non uno. Il placet del CTS al protocollo Lega non dà al protocollo stesso forza di legge. La sanità peraltro è Governata dalle regioni”.

Noire fa notare che nessun giornalista si è schierato sulla vicenda e sulle parole del governatore De Luca: “Nessun giornalista ha preso le distanze. Nessuno. Solo lei qui. Ma lei non è più nell’agone. Forse si ricorderà di quanto le scrissi che serviva un giornalista odierno per far notare l’inopportunità di certe dichiarazioni e iniziare a dare il buon esempio. Ma nulla. Solo lei qui”.

