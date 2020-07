Juve, la previsione di Paganini manda nel panico i tifosi

Il toto-Sarri è partito da tempo. Che succederà nella prossima stagione? Chi sarà l’allenatore dei bianconeri? Basterà lo scudetto per salvare la panchina a Sarri? Ognuno ha la sua verità e se per la maggioranza tutto si deciderà ad agosto, quando tornerà la Champions, è pur vero che un’altra figuraccia domani contro la Lazio potrebbe spingere la società a prendere provvedimenti clamorosi. In pochi però scommettono che a settembre sarà ancora l’ex tecnico di Napoli e Chelsea ad allenare la Juve. Una certezza che non ha Paolo Paganini

Paganini scommette sulla conferma di Sarri

L’esperto della Rai non crede all’esonero di Sarri nè adesso nè ad agosto. Su twitter ipotizza un altro scenario che però piace a pochissimi tifosi.

Paganini scrive: “La mia sensazione (ripeto solo sensazione) è che a meno di tonfi clamorosi in champions o di “rivolte” nello spogliatoio Sarri resterà ancora alla Juventus poi nel 2021 si apriranno altri “clamorosi” scenari o cicli, per il momento chiusi”.

Tifosi juventini scatenati sui social

La prospettiva di ritrovarsi ancora Sarri in panchina manda in escandescenza i tifosi: “Quest’anno il problema non era il cosa (i risultati) ma il come ( gioco e filosofia) no? Ora non cambiamo le carte, altrimenti .. troppo facile. Un presidente che piange all’addio, stampa a senso unico. Tutto sto casino fatto per cosa?”.

C’è chi “traduce” il tweet di Paganini così: “Tanto per non dire che Guardiola va in scadenza nel 2021 e già ha detto che non proseguirà con il Manchester” e chi chiede: “Ma dei rapporti Sarri-spogliatoio, cosa ne sai? C’è qualcuno che rema contro? Io certi blackout tipo Milano e Sassuolo non riesco a spiegarmeli!”.

Pronta la risposta: “Sarri è arrivato alla Juventus per dare un gioco più spettacolare ma la sua “mano” non si è vista anche perché alcuni big (vedi Ronaldo che non vuole fare la 1 punta) hanno idee tattiche differenti.”.

Sarri non piace più da tempo ai fan

La maggioranza vota per l’esonero: “Penso (forse perchè lo spero!) che Sarri sarà mandato via per via dello spogliatoio” o anche: “Direi che è abbastanza normale che se ne sbarazzino dopo quest anno di cadute di stile e di futuri tonfi. Dai Paolo su non ci sono proprio le basi per continuare siamo seri”, oppure: “Se usciamo contro il Lione Sarri è fuori, anche con lo scudetto, vedi Allegri con l’Ajax”.

Il web è un fiume in piena: “Se è vero che ha lo spogliatoio contro, anch’io penso che abbia i giorni contati. finirà la stagione cmq vada e poi rescinderanno” oppure: “Sarri è già fuori e non sarà l’unica testa che salta, in settimana ci sono state riunioni molto accese. L’indice è puntato contro Nedved e Paratici che hanno voluto e spinto per il cambio della guida tecnica” e infine: “A me pare molto improbabile che la Juve rischi di fare un altro anno intero con un allenatore che sembra avere così poco feeling con lo spogliatoio, e specialmente con CR7”.

SPORTEVAI | 19-07-2020 08:48