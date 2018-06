L’amichevole tra Italia e Olanda è stata un’occasione per i dirigenti della Juventus per vedere da vicino Mathijs De Ligt, difensore classe ‘99 di proprietà dell’Ajax.

Il giocatore è un obiettivo di mercato dei bianconeri ma il club olandese ha già fatto sapere che verrà ceduto solamente per cifre importanti. Secondo Premium Sport infatti, l’Ajax non prenderà in considerazione offerte inferiori a 50 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 17:25