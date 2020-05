Juve, Lapo Elkann interviene sulla polemica legata a Chiellini

Fanno ancora discutere le parole di Giorgio Chiellini, che hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica nel fine settimana. Nella giornata di domenica un illustre tifoso bianconero, Lapo Elkann, si è esposto difendendo a spada tratta il capitano della Juventus: "Chiellini sei il nostro capitano. Noi ti amiamo e stimiamo e siamo orgogliosi di te. Forza Chiello" ha scritto l'imprenditore sul suo profilo Twitter ufficiale.

La polemica è esplosa quando, in un'intervista a 'La Repubblica' per presentare la sua autobiografia 'Io, Giorgio', Chiellini ha parlato del suo rapporto con Mario Balotelli e Felipe Melo in termini decisamente non lusinghieri, scatenando la reazione dei due e accendendo il dibattito social.

"Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo – questa la bordata del capitano bianconero nei confronti di Super Mario -. Nel 2013, in Confederations Cup contro il Brasile, non ci diede una mano in niente. Roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti".

"Uno anche peggiore era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia" aveva poi aggiunto Chiellini parlando del brasiliano, transitato in bianconero dal 2009 al 2011.

Dure le repliche dei due: Balotelli, su Instagram, ha scritto: "Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto".

Felipe Melo invece ha risposto con una dichiarazione rilasciata a la ‘Gazzetta dello Sport’: “Non ho mai mancato di rispetto a nessuno a Torino. Ma a questo punto non ne ho per nulla per lui. E mai ne avrò. Lui dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso… E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League".

