Juve, l'asticella si è alzata: ora sarà ceduto

Stasera Paulo Dybala ha l’occasione di riprendersi la Juventus. Mancherà Ronaldo e ci sarà una squadra incerottata in campo contro il Milan allo Stadium nella partita che potrebbe consegnare lo scudetto ai bianconeri con sette turni d’anticipo, complice un tonfo casalingo del Napoli contro il Genoa. Tuttosport però si chiede, a prescindere dal match coi rossoneri: “Paulo Dybala vestirà ancora la maglia della Juventus nella prossima stagione?”.

Gli interrogativi – Le domande che pone il quotidiano sportivo torinese sono varie e articolate. La Joya ha vinto tanto, ma è un giocatore imprescindibile per la Juventus? Di fronte a un’offerta irrinunciabile da parte di altre squadre europee, potrebbe essere sacrificato? Ha un’enorme potenziale da esprimere, perché non sempre ci è riuscito con continuità? E soprattutto: quale sarebbe la cifra davanti alla quale la dirigenza bianconera potrebbe tentennare, cento milioni di euro?

Le reazioni – I tifosi su Dybala sono divisi. Basta dare un’occhiata ai primi commenti sotto lo stesso articolo nell’edizione on line del quotidiano torinese per rendersi conto di come le opinioni sull’argomento siano disparate. “Deve darsi una svegliata,facendo emergere le sue qualità e migliorando nei duelli con gli avversari,anche perché i tifosi lo aspettano contando sulle sue prestazioni”, scrive un tifoso. “Timoroso dei tacchetti in partita, più preso dalla sua vita privata che dagli allenamenti. L’opposto di Ronaldo, Nevded, Mandzukic, Bernardeschi. Un perfetto esempio di giocatore caratterialmente debole e fallito. Con l’arrivo di Ramsey è chiuso”, replica caustico un altro. Forse alla fine il sunto di tutto è racchiuso proprio nella conclusione dell’articolo: “La presenza di Cristiano Ronaldo ha alzato l’asticella per tutti, rappresentando uno stimolo e un esempio”. Nel caso di qualcuno, forse, anche un paragone impossibile da reggere.

SPORTEVAI | 06-04-2019 10:44