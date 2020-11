Juve, le condizioni di Cristiano Ronaldo: novità dal Portogallo

Aggiornamenti positivi per Cristiano Ronaldo dal ritiro della Nazionale portoghese. L’attaccante della Juventus era uscito zoppicante nel secondo tempo della partita contro la Lazio, dopo essere stato colpito alla caviglia destra.

Ad Andrea Pirlo CR7 aveva detto “cadendo mi si è girata la caviglia”, ma subito lo staff medico aveva minimizzato il problema. Il giocatore è infatti partito senza ostacoli per il raduno della selezione lusitana, ed è disponibile e arruolabile per le due partite di Nations League contro Francia e Croazia e per l’amichevole di mercoledì contro Andorra.

Ad assicurarlo è lo stesso commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos: “Cristiano Ronaldo è pronto per giocare le prossime partite. Ronaldo si è allenato e ha fatto tutto l’allenamento. Una cosa è stare in campo, potrebbe essere stato anche per provare a ingannarvi, ma in realtà non ha avuto nessun fastidio”.

“Sapevo già da domenica che non ha mai avuto alcun fastidio, è pronto per giocare le prossime tre partite con noi”, ha concluso Santos.

Ronaldo, rientrato da poco dalla quarantena per il Coronavirus, ha messo a segno tre reti in due partite di campionato contro Spezia e Lazio: Pirlo spera di rivederlo integro dopo gli impegni del Portogallo, considerata l’importanza del cinque volte Pallone d’oro, a segno 58 volte in 68 partite di Serie A finora.

Intanto si moltiplicano le voci sul suo futuro. Il dirigente del Psg Leonardo è stato sibillino nelle ultime ore: “È normale che Cristiano Ronaldo sia associato al Psg. Facciamo parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l’ultimo mercato”.

10-11-2020