Juve, lo scambio di mercato fa sognare i tifosi

Anche a bocce ferme il calciomercato non smette di far impazzire i tifosi con mille trattative soprattutto pensando a quello che sarà il maxi mercato della prossima estate a cavallo, forse chi lo sa, di due stagioni una dietro l’altra. La Juventus sempre attivissima sta pensando ad un grande scambio che sta già facendo sognare i tifosi della Vecchia Signora.

La bomba di mercato Juve

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’ a Torino, ancor prima del tanto sognato Guardiola per la panchina, potrebbe sbarcare una stella del Manchester City. Si tratta di Gabriel Jesus, il centravanti brasiliano che è da tempo nel mirino dell’uomo mercato della Juventus Fabio Paratici. L’ex Palmeiras potrebbe vestire il bianconero in uno scambio tutto brasiliano che porterebbe in Inghilterra Douglas Costa.

Tifosi Juve in delirio

La notizia non ha fatto fatica a diventare trend topic sui social dei tifosi bianconeri che pur fervidi ammiratori del brasiliano ex Bayern Monaco, ammettono la loro ammirazione suprema per l’altro carioca: “Amo calcisticamente Douglas Costa, ma se ci dovesse essere la possibilità di scambiarlo con Gabriel Jesus, non ci penserei due volte e accetterei all’istante. Il problema è che Pep Guardiola non è un coglione!”.

E altri juventini non vedono l’ora: “Farei carte false per lui. Deve ancora fare 23 anni e mi ha folgorato nella Coppa America che ha vinto quasi da solo. Può fare anche l’esterno facendo anche con generosità la fase difensiva”; “Per il nostro attacco l’ideale sarebbe uno jesus, un werner… prendere un esterno puro non andrebbe a risolvere il problema”,

Gli scettici. Qualcuno fa il bastiam contrario: “Jesus e fortissimo ma a livello di gioco per me e simile a Dybala. Quindi o vendi l’argentino o non te ne fai di niente. Anche perché se si continua con Sarri ( e spero di no) il 433 prevede solo uno dei due. Quindi tenere in panchina giocatori da 100 mln mi sembra un assurdità”; ma altri non sono d’accordo: “Jesus è molto più punta rispetto a Dybala, con le dovute proporzioni a me ricorda Aguero. Dybala è un 10, Jesus è un 9”.

.

SPORTEVAI | 04-04-2020 10:37