Kostas Manolas resta vago sulla possibilità di passare alla Juventus nel corso dell'estate.

"Non so se sarò compagno di squadra di Chiellini – ha raccontato il difensore della Roma e della nazionale greca -. Lo ringrazio per le sue belle parole, stiamo parlando di uno dei migliori al mondo".

SPORTAL.IT | 07-06-2019 18:28