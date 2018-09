Juve, Marotta miglior manager grazie a CR7

Ancora niente premi per CR7 ma la Juventus ha comunque vinto. Marotta è stato premiato, in quel di Madrid (sede della prossima finale di Champions League), all'evento World Football Summit, come "Best Executive" dell'anno 2018, ossia come miglior manager.

Un trofeo vinto soprattutto grazie al "colpo del secolo": l'acquisto proprio di Cristiano Ronaldo: "Sono lusingato, tutto questo non sarebbe stato possibile senza la Juventus e la fiducia che mi ha dato il presidente nel 2010", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 07:30