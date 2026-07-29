Juve, il colpo Alajbegovic impone un sacrificio: anche Yildiz e Conceicao ora possono dire addio

Dopo il doppio colpo Kolo Muani-Alajbegovic, la Juventus deve fare i conti con i paletti imposti dall'UEFA. Un big può salutare Torino

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo aver definito l’accordo con il PSG per il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani, Carnevali concede il bis e regala a Luciano Spalletti l’obiettivo di mercato di mezza Europa, Kerim Alajbegovic. Un investimento importate che, tra i paletti del fair play finanziario e piano tattico difficilmente non porterà a una mezza rivoluzione nel reparto offensivo della Vecchia Signora.

Kolo più Kerim, Carnevali scatenato

Giornata di spese folli in casa Juventus, che in poche ore si concede il lusso (e di questi tempi non vediamo altro modo per definirlo) di piazzare i colpi Kolo Muani dal PSG e Alajbegovic dal Salisburgo. Per il primo si tratta di un ritorno, dopo l’ottima seconda metà di stagione 2024-2025 con otto reti e in sedici presenze. Per il secondo, invece, si tratta di un vero e proprio blitz che ha permesso a Carnevali di sbaragliare la nutrita concorrenza. Spesa totale? Una settantina di milioni. Una cifra che, inevitabilmente, impone domande e valutazioni.

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Trequarti a dir poco affollata

Accantonando per un momento gli aspetti economici, il talentino bosniaco, giustiziere dell’Italia di Gattuso nel playoff che ci ha escluso dai mondiali, si andrà a inserire in una trequarti bianconera a dir poco affollata. La zolla prediletta sembra al momento blindata. Sulla sinistra, infatti, il titolare è Kenan Yildiz, Jeremie Boga il sostituto. Sulla destra c’è, invece, Francisco Conceição, con Edon Zhegrova dalla panchina e certamente il meno certo della conferma.

Dove giocherà Alajbegovic

Più difficile ipotizzare Alajbegovic al centro a giostrare alle spalle di Kolo Muani. Non è la sua posizione prediletta, ma può anche starci e Spalletti un tentativo non è escluso che se lo conceda. Scalerebbe così a centrocampo (o in difesa) il jolly Weston McKennie. In ogni caso, con un talento come quello del classe 2007, il tecnico di Certaldo vorrà provare a divertirsi e a divertire. Le prossime settimane darà indicazioni in merito.

I paletti dell’UEFA

Quello che al momento è certo è che – e riprendiamo il filo del discorso economico – per rientrare nei paletti imposti dal settlement agreement sottoscritto con l’UEFA, la Juve sarà chiamata a recuperare in qualche modo i circa 30 milioni di euro (+5 di bonus) destinati alle casse del Salisburgo. Anche Yildiz e Conceicao sul mercato? Difficile, ma si tratta di una prospettiva che al momento non può essere esclusa a priori.

Vendere Kenan e Chico sarebbe più semplice

La pista al momento più percorribile, restando in attacco e dopo il passaggio di Openda al Lille che di fatto fa spazio a bilancio a Kolo Muani, porta agli addii di Zhegrova e David. Due cessioni che però difficilmente permetterebbero alla Vecchia Signora di rientrare della spesa. L’obiettivo è chiudere il mercato con saldo positivo per evitare sanzioni economiche e non solo in vista delle prossime stagioni. E si torna dunque inevitabilmente al sacrificio di uno tra Kenan e Chico, che hanno più mercato e garantirebbero un introito maggiore.

Occhio a Bremer e Thuram

Ipotizzando alternative tra i sacrificabili, anche ripercorrendo l’attuale e le passate sessioni del mercato, tutti gli indizi portano ai vari Cambiaso, Koopmeiners, Bremer e Thuram, con gli ultimi due nomi della lista senza dubbio più ricercati e in grado di portare nelle casse bianconere una cifra interessante e, dunque, utile alla causa. Detto ciò, con molta probabilità la soluzione è già nella testa e nei piani di Carnevali. E questo da ben prima di affondare il doppio colpo con PSG e Salisburgo.