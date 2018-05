Juve, mercato stellare con un sacrificio importante

Il processo di ristrutturazione della Juventus è già in atto. Marotta e soci sono in gran fermento per consegnare ad Allegri una rosa con tanti volti nuovi e, almeno sulla carta, decisamente migliorata. Già certi Caldara e Spinazzola, è ad un passo l'arrivo del parametro zero Emre Can (inseguito da mesi e voluto, a tutti i costi, da Allegri). Come confermato dallo stesso Marotta, la Juventus vuole provare a chiudere anche le trattative con Perin, valutato circa 10 milioni di euro, e Darmian, quotato circa 12/15 milioni di euro.

Riflettori puntati anche sul grande colpo che dovrebbe riguardare il centrocampo. Il sogno resta Milinkovic-Savic. Il serbo di proprietà della Lazio costa tantissimo (almeno 90 milioni di euro). Sempre aperta la pista che porta all’ex bianconro Pogba, altro giocatore che comporterebbe investimenti onerosi. Più abbordabili le strade che portano a Pellegrini della Roma e Cristante dell'Atalanta. Ci sarebbe anche Kovacic, non convinto di restare al Real Madrid.

Tanti nomi in entrata che dovrebbero portare ad una cessione eccellente. Douglas Costa (certo il riscatto) e Dybala sono considerati incedibili. Sempre più probabile che il sacrificato possa essere Higuain. L'argentino, autore di 55 reti in 105 gare con la Juventus, è un classe 1987. Questa finestra di mercato sembra l'ultima per cercare di venderlo ad un prezzo importante. Il Chelsea ci starebbe pensando, soprattutto se Sarri dovesse diventare il nuovo allenatore dei Blues (il rapporto tra il tecnico ex Napoli e il bomber argentino è eccellente). Attenzione anche a Mandzukic. Il croato difficilmente resterà per fare ancora l'esterno d'attacco. Sullo sfondo, il nome di Morata, giocatore molto stimato da Allegri e con un passato bianconero più che positivo.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 08:45