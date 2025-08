Juventus, Comolli e l’ultima sfida: un tesoretto da 100 milioni con le cessioni

Vlahovic ma non solo, il dg bianconero cerca un'adeguata sistemazione agli esuberi per reinvestire gli introiti sul mercato in entrata: il punto

Priorità alle cessioni in casa Juve. Mentre la squadra è in Germania, il direttore generale Damien Comolli è rimasto in Italia per cercare di trovare una adeguata e gradita sistemazione agli esuberi e battere cassa. C’è un potenziale tesoretto da 100 milioni di euro che può essere messo insieme con la partenza dei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico.

Weah, Djalo, Gonzalez, Arthur e Douglas Luiz: la Juve pronta a battere cassa

La cessione di Weah al Marsiglia frutterà circa 18 milioni di euro da reinvestire in un’alternativa a Joao Mario. Con Bremer e Rugani pilastri centrali dei bianconeri partiranno Djalo e Gonzalez, che possono garantire un introito complessivo intorno ai 10 milioni di euro. Dal centrocampo e dall’attacco possono concretizzarsi gli adii più proficui sotto il profilo economico: in uscita ci sono Douglas Luiz e Arthur: per il primo la Juve aspetta offerte dalla Premier League e sperano di ridurre al minimo la minusvalenza che sarà pressoché inevitabile dati i 50 milioni spesi lo scorso anno per il brasiliano e l’annata deludente appena messa alle spalle.

Juve, Miretti verso Napoli e Kostic ai saluti

L’addio di Douglas Luiz permetterebbe, inoltre, di abbattere il monte ingaggi. Se recuperare 40 milioni di euro per Douglas Luiz non è impossibile si viaggia su cifre decisamente inferiori per Arthur, che verrebbe lasciato partire in cambio di un minimo indennizzo pur di ammortizzare il costo del suo stipendio. Ai saluti pure Miretti, vicino al Napoli e entrare nelle rotazioni di Conte. Al momento c’è differenza tra la domanda della Juve (20 milioni di euro) e l’offerta del Napoli (15). Anche Kostic è con le valige in mano: servono 5 milioni per ingaggiarlo.

Vlahovic con le valige in mano e Nico Gonzalez in bilico

Gran parte delle risorse economiche che Comolli punta recuperare dovrebbero arrivare dalla vendita di Vlahovic. Il Milan di Allegri lo prenderebbe volentieri, ma per ora non è stata trovata la quadratura del cerchio. L’obiettivo, dato che il serbo ha il contratto in scadenza, è non perderlo a parametro zero la prossima estate monetizzando con almeno 20 milioni di euro. In bilico Nico Gonzalez. Per strapparlo alla Juve servono almeno 30 milioni. Tra valore dei cartellini e risparmio relativo agli emolumenti attualmente garantiti ai propri tesserati, la Juve potrebbe avere un extra budget di circa 150milioni di euro. Un patrimonio da sfruttare per procedere al restyling della rosa e mettere a disposizione di Tudor calciatori con nuovi stimoli e più funzionali ai pani dell’allenatore croato. In arrivo caldi giorni di mercato.