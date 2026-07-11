I bianconeri e l'attaccante serbo potrebbero riprovarci e non è da escludere un nuovo incontro tra le parti nella prossime settimane. Un appuntamento che sa però di ultimantum

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus non è ancora giunta ai titoli di coda. Se, infatti, ufficialmente il serbo e il club bianconero hanno concluso il proprio rapporto con la scadenza del contratto dell’ex Viola, gli indizi bipartizan degli ultimi giorni sembrano riaprire uno spiraglio per riprovarci.

Dusan ancora con la testa alla Continassa

Vlahovic-Juventus contatti in corso. A ripercorrere le più recenti tappe della vicenda e a comporre il puzzle di un possibile ritorno di fiamma sono le colonne virtuali di Tuttosport, che racconta di un Dusan ancora con la testa alla Continassa. Il serbo, infatti, non avrebbe ancora svuotato il proprio armadietto, rimasto identico a come lo aveva lasciato dopo il derby all’ultima di campionato con tanto di doppietta, inutile però per la classifica.

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Vlahovic e la pista turca

Il secondo indizio arriva dal mercato, con le avances giunte dalla Turchia (leggasi Besiktas) ancora senza risposta da parte dell’ex attaccante della Fiorentina. La Juve dalla sua tiene la linea, come a voler reggere il gioco di Dusan, ma dettando le regole. Regole che, alla voce rinnovo, non dovrebbero essere cambiate dagli ultimi incontro. Questo almeno lato Vecchia Signora. Dusan, invece, pare stia valutando di abbassare le proprie pretese.

Fattore Kolo e apertura Carnevali

Sullo sfondo, in primo piano, resta la trattativa per riportare alla Continassa quel Kolo Muani inseguito e rimpianto per oltre un anno. La trattativa fatica a sbloccarsi e, così, con Luciano Spalletti che ha espressamente richiesto due punte, la voglia di tornare a riabbracciare anche Vlahovic accarezza con maggiore insistenza i pensieri della dirigenza bianconera. Ed è sufficiente leggere le ultime dichiarazioni di Giovanni Carnevali per rendersi conto di come la narrazione sia già cambiata. Dal “non è nei nostri pensieri” al “se ci dovessero essere delle opportunità…” ci passa il mare.

La Juve non cambia le regole del gioco

Vlahovic incassa e spera, con la consapevolezza che le sue richieste non hanno trovato terreno fertile nemmeno sui campi da gioco dei club più ricchi d’Europa. E, allora ,il prossimo capitolo della telenovela passerà con molta probabilità da un nuovo incontro. Un appuntamento in cui servirà tutta la voglia di bianconero di Dusan per riconquistare la Vecchia Signora. Sul piatto? Le condizioni presentare a giugno, prendere o lasciare e questa volta la sensazione è che sarà davvero un ultimatum.