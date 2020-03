Juve-Milan a porte aperte, per Burioni è una follia

Il noto virologo, Roberto Burioni, su Twitter è esploso contro la scelta di disputare Juventus-Milan a porte aperte (ma non per i tifosi residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”, è quanto ha scritto sul suo profilo ufficiale.

Burioni, tifoso della Lazio, ha risposto anche a chi gli ha chiesto se anche i biancocelesti devono giocare a porte chiuse: “Ovvio non si deve giocare nessuna partita con il pubblico, di qualsiasi squadra!”.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 09:49