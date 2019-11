Juve-Milan agita il web: botta e risposta Crudeli-Chirico

Juventus-Milan si avvicina e non mancano le scaramucce a distanza tra i sostenitori bianconeri e quelli del Diavolo. A mettere pepe alla vigilia della sfida dello Stadium ci pensano Marcello Chirico e Tiziano Crudeli, storici tifosi delle rispettive squadre. Entrambi protagonisti di un singolare botta e risposta sui social.

Il video – “Juventus-Milan è una classica del campionato italiano”, esordisce Chirico in un video postato sul canale Youtube de Il Bianconero. “È la sfida clou del 12mo turno nonostante si trovino di fronte la squadra che ha vinto otto scudetti di fila, una delle più prestigiose d’Europa attualmente, e una nobile decaduta, in caduta libera anzi liberissima, quasi sull’orlo del precipizio. I milanisti però sono convinti di poter dare fastidio alla Juve, che vince ma vive un momento un po’ così.

Crudeli – Il giornalista-tifoso della Juventus offre l’assist a Crudeli per il suo intervento: “Mi piacerebbe tanto fare proclami, ma resto coi piedi ben piantati per terra”, assicura l’esperto giornalista-tifoso dal cuore rossonero. “Non mi va di fare l’umile e di inchinarmi all’eventuale superiorità della Juventus, però credo in questi giovani, hanno potenzialità straordinarie e lo hanno dimostrato. Prima o poi il Milan vincerà allo Stadium, stiamo crescendo”. Quindi un riferimento alle sette Champions: “Il Milan ne ha vinte tante, quante ne ha in bacheca la Juventus?”.

La replica – Pungolato sulla questione Champions, Chirico esplode: “Dite sempre che la Juve ha vinto due coppe come il Nottingham Forest, la Juve però c’è sempre, il Milan è scomparso dai radar. Voi state diventando il Nottingham Forest adesso, state scomparendo abbracciati alle vostre coppe. Come finirà? Se dovessimo ripetere la prestazione dell’anno scorso, si potrebbe rischiare di non vincere”, ammonisce Chirico. “Noi però abbiamo Ronaldo, stavolta giocherà: lui è sempre stato decisivo in certe partite”.

SPORTEVAI | 10-11-2019 11:24