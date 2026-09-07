Juve-Milan, Kolo Muani horror. Appello dei tifosi a Spalletti per Woltemade titolare: “Anche Gatti meglio di Randal”

Kolo Muani stecca ancora e la pazienza dei tifosi della Juve è già al limite: dopo il flop col Milan, cresce la richiesta di vedere il tedesco dal 1’

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Tre partite e ancora nessun segnale di risveglio. La seconda vita di Randal Kolo Muani alla Juventus è iniziata nel peggiore dei modi e la prestazione contro il Milan ha ulteriormente alimentato i dubbi sul rendimento dell’attaccante francese. Un rendimento che stride con la fiducia mostrata da Luciano Spalletti in conferenza stampa post gara. La tifoseria, però, sembra pensarla diversamente.

Kolo Muani fa ancora flop

Dopo tre gare da titolare, Kolo Muani non è ancora riuscito a lasciare il segno nella sua seconda vita in bianconero. L’attaccante francese prelevato in estate dal PSG per una cifra vicina ai 50 milioni di euro dopo un corteggiamento lungo due anni contro il Milan non è mai riuscito a incidere o a rendersi minimamente pericoloso dalle parti di Mike Maignan. Il problema, però, è anche l’incapacità di dare un riferimento ai compagni e di dialogare con la squadra, finendo puntualmente per “nascondersi” e farsi annullare dalla retroguardia rossonera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spalletti fa arrabbiare i tifosi

Nel post gara, Luciano Spalletti ha difeso il numero nove della Vecchia Signora: “L’ho voluto fortemente e resto sul suo carro fino alla fine della stagione”. Sui social, però, la pazienza dei tifosi sembra già finita. Le gare con Frosinone, Parma e Milan hanno fatto scendere vicino allo zero le quotazioni dell’ex Tottenham e, di conseguenza, fatto montare la voglia di vedere al centro dell’attacco bianconero Nick Woltemade. Così, sul web si legge: “Prima e ultima volta che il francese è titolare al posto di Woltemade. Un insulto al calcio che la Juventus sia partita così oggi”.

Kolo non può più sbagliare

I commenti dei bianconeri sono davvero molti. C’è chi scrive: “A sto punto meglio Gatti di Kolo” e ancora: “Deve vedere se noi stiamo sul carro di Spalletti”, “Spero che Woltemade ve lo scassi ‘sto carro”, “Fate giocare Woltemade”, “Mi sa che se rimane sul carro Kolo Muani, Spalletti a fine campionato non ci arriva proprio…”, “Kolo Muani is the new David”, “Io posso capire che sia costato 50 milioni ma alla terza partita che praticamente non tira in porta e non tiene un pallone forse sarebbe il caso di aprire gli occhi prima che sia tardi…”. Nelle prossime partite, con Sassuolo e NEC, Muani Kolo non può più steccare.