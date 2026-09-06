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Juventus-Milan, Sinner tifoso speciale allo Stadium: l’omaggio di Cardinale e l’incontro con Roberto Bolle

Il numero uno del ranking ATP non ha voluto mancare al big match di Torino che ha visto la Juventus riagguantare il Milan nel recupero grazie a un gol di Gatti

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Lorenzo Marsili

Lorenzo Marsili

Giornalista

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

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Juventus-Milan, Sinner tifoso speciale allo Stadium

Dopo il passaggio a Monza per il Gran Premio di Formula 1 che ha iscritto nella leggenda Kimi Antonelli, Sinner ha fatto tappa a Torino per assistere al big match tra la Juventus e il Milan. Dopo aver portato bene ad Antonelli, a Jannik non è riuscita l’impresa di spingere i rossoneri di Amorim al successo.

Juventus-Milan, Sinner tifoso speciale allo Stadium Getty

L’omaggio di Cardinale

Grande tifoso rossonero, il numero uno del ranking ATP, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha costretto a saltare l’US Open, si è intrattenuto per qualche minuto con il patron del Diavolo, Gerry Cardinale. Seguito il riscaldamento delle due squadre a bordocampo, Jannik ha ricevuto in omaggio da Cardinale una maglietta personalizzata del Milan con il suo nome e il numero uno.

L’omaggio di Cardinale Getty

L’incontro con Roberto Bolle

Allo Stadium, Sinner ha avuto modo anche di incontrare la stella del ballo, Roberto Bolle, tifoso della Juventus.

L’incontro con Roberto Bolle Getty
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