Juventus-Milan, Sinner tifoso speciale allo Stadium: l’omaggio di Cardinale e l’incontro con Roberto Bolle

Dopo il passaggio a Monza per il Gran Premio di Formula 1 che ha iscritto nella leggenda Kimi Antonelli, Sinner ha fatto tappa a Torino per assistere al big match tra la Juventus e il Milan. Dopo aver portato bene ad Antonelli, a Jannik non è riuscita l’impresa di spingere i rossoneri di Amorim al successo.

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