Juventus-Milan, Sinner tifoso speciale allo Stadium: l’omaggio di Cardinale e l’incontro con Roberto Bolle
Il numero uno del ranking ATP non ha voluto mancare al big match di Torino che ha visto la Juventus riagguantare il Milan nel recupero grazie a un gol di Gatti
Juventus-Milan, Sinner tifoso speciale allo Stadium
Dopo il passaggio a Monza per il Gran Premio di Formula 1 che ha iscritto nella leggenda Kimi Antonelli, Sinner ha fatto tappa a Torino per assistere al big match tra la Juventus e il Milan. Dopo aver portato bene ad Antonelli, a Jannik non è riuscita l’impresa di spingere i rossoneri di Amorim al successo.
L’omaggio di Cardinale
Grande tifoso rossonero, il numero uno del ranking ATP, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha costretto a saltare l’US Open, si è intrattenuto per qualche minuto con il patron del Diavolo, Gerry Cardinale. Seguito il riscaldamento delle due squadre a bordocampo, Jannik ha ricevuto in omaggio da Cardinale una maglietta personalizzata del Milan con il suo nome e il numero uno.
L’incontro con Roberto Bolle
Allo Stadium, Sinner ha avuto modo anche di incontrare la stella del ballo, Roberto Bolle, tifoso della Juventus.