Juve: Momblano ha la formula per vincerle tutte, tifosi contrari

Come uscire dalla mini-crisi? Se dopo il pari con il Sassuolo in tanti avevano sottolineato che non si poteva parlare di problemi per la Juve nonostante il sorpasso interista ecco che la sconfitta dell’Olimpico ha fatto scattare l’allarme rosso. La preoccupazione in casa bianconera non nasce tanto dai due punti di distacco dall’Inter, quanto dall’involuzione della squadra che continua a perdere anche pezzi per infortunio.

LA SOLUZIONE – Per Luca Momblano una soluzione per tornare a vincere dopo la delusione contro i biancocelesti, anzi per vincerle tutte da qui alla fine, c’è. Il giornalista esperto del mondo bianconero la scrive su twitter.

IL TWEET – Momblano scrive: “tolgo Pjanic da lì – meno e non mi faccio menare – mi leggo un libro – vado a dormire con la difesa a tre – le vinco tutte da qui a fine anno”.

LE REAZIONI – La maggioranza dei tifosi bianconeri però boccia la sua idea: “Togli Pjanic, fai la difesa a tre e usciamo agli ottavi di Champions contro qualunque avversario che giochi un minimo a calcio” o anche: “Chi sarebbe il terzo illuminante centrale fin quando non torna Chiellini? Demiral?”.

IL PROBLEMA – C’è chi scrive: “Difesa a tre oggi vuol dire regalare un uomo agli avversari” o anche: “Sarri non gioca a 3. Il problema della Juve è la mancanza di palleggio in mezzo. Can non si può vedere. Matuidi grande recupera palloni ma poi non li sa giocare, con chi dialoga il povero Pjanic?” o ancora: “Abbiamo un solo trequartista ed è Pjanic. Se vuol giocare col trequartista basta mettere un mediano o due nel mezzo e spostare Pjanic a fare il suo ruolo. Davanti alla difesa è da pazzi”.

I RIMPIANTI – Un utente sottolinea: “Concordo sul “meno e non mi faccio menare”… ma bisogna saperlo fare. Prendiamo gialli stupidi che poi ci condizionano…” un altro osserva: “Bastava solo comprare dei centrocampisti sani e un esterno integro e a quest’ora si sarebbe parlato d’altro”.

ANTI-SARRI – Prevale in tutti però la sfiducia in Sarri: “Riportateci Allegri mandate a casa il Sarrismo è tutte le sue menate” o anche: “Mettetevi il cuore in pace…quest’anno lo vince il traditore. Noi con questo in panchina non andremo lontano”, oppure: “Abbiamo un centrocampo di una qualità imbarazzante…poi sensazione di stasera chiara Sarri non è entrato nella testa dei giocatori anzi ha creato più insicurezze” e infine: “In pratica stai dicendo che quest’estate si doveva prendere Inzaghi e non Sarri”.

SPORTEVAI | 08-12-2019 09:27