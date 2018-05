Juve, Mourinho piomba su Mandzukic

Mario Mandzukic è nel mirino del Manchester United.

Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, l’attaccante croato sarebbe finito nella lista dei desideri di Josè Mourinho. I Red Devils lasceranno partire Martial in estate e con i soldi della cessione andranno alla ricerca di una valida alternativa a Romelu Lukaku.

Il direttore sportivo Marotta ha negato sulla volontà del giocatore di andarsene e si è detto sicuro della sua permanenza. Il mercato è però ancora lungo e ricco di colpi di scena. Mandzukic ad ora ha in mente solo il Mondiale. Terminata l’avventura in Russia, il centravanti ex Bayern Monaco prenderà una decisione definitiva.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 15:15