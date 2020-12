Juve-Napoli: bordata di De Laurentiis ad Andrea Pirlo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un’intervista a Radio Capital ha parlato del caso Juve-Napoli e della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato la vittoria a tavolino in favore dei bianconeri e il punto di penalizzazione agli azzurri.

In primis il patron dei partenopei ha risposto ad Andrea Pirlo, che si era detto dispiaciuto “per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente, partendo e giocando senza chi aveva il Covid”.

“Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta – è la replica di De Laurentiis -, e lasciare ai rappresentanti societari la risposta riguardo la sentenza, che è una Legge dello Stato. Pirlo di mestiere non fa l’avvocato, non sa come funzionano certe procedure e non conosce ciò che è accaduto con i protocolli. Non me la prendo con Pirlo dandogli del pirla. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi allenatore in una situazione del genere”.

Il numero uno del club campano ha poi continuato così: “Nessuna telefonata insolita, solo di solidarietà. In Italia quando si vince ci si attacca al carro dei vincitori. Qui non si trattava di vincere, ma ribaltare in punta di diritto una decisione presa in maniera sbagliata dalla Federcalcio”.

“Poi è chiaro che abbiamo avuto tante adesioni – ha rivelato -. Io sono un grande estimatore di Mario Draghi che mi ha fatto gli auguri di Natale e di compiacimento per la sentenza. Lui è romanista? Questo non vuol dire nulla, è un uomo di Stato”.

OMNISPORT | 24-12-2020 18:44