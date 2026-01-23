Juve-Napoli, sfida sul mercato: fatta per En-Nesyri e Giovane, ma solo uno ci sarà. Ed è lotta per uno spagnolo

Il big match tra le due rivali non si gioca solo in campo, ma anche sul mercato: il brasiliano del Verona è la risposta degli azzurri alla beffa subita per il marocchino.

Juventus e Napoli sono chiamate a rispondere alla fuga dell’Inter nel big match in programma domenica allo Stadium. Ma tra le due rivali è sfida non solo in campo, ma anche sul mercato. Entrambe le squadre hanno piazzato un colpo importante in attacco: i bianconeri hanno soffiato En-Nesyri ai partenopei, che rispondono con Giovane. Soltanto uno dei due, però, potrà essere in campo. Ed è lotta aperta per un calciatore spagnolo.

Juventus-Napoli sul mercato: fatta per En-Nesyri

Il blitz di Ottolini a Istanbul è andato a buon fine. Sì, perché il ds scelto da Comolli si appresta a far ritorno in Italia in compagnia di Youssef En-Nesyri, l’attaccante che aspettava Spalletti per restituire slancio al reparto offensivo dopo l’infortunio di Vlahovic. David e Openda hanno altre caratteristiche: col 28enne marocchino, alto 188 centimetri, la Juventus torna ad avere un punto di riferimento possente lì davanti.

Intesa verbale totale col Fenerbahce e col calciatore: come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, una volta arrivato l’ok definitivo del presidente del club turco, l’ex Siviglia arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni senza bonus. Sarà l’ex squadra di Mourinho a pagare lo stipendio della punta. Già nella giornata di sabato potrebbe essere a Torino.

Gli azzurri rispondono con Giovane

Il Napoli non resta certo a guardare. Anzi, pigia il piede sull’acceleratore dopo le partenze di Lucca (Nottingham Forest) e Noa Lang (Galatasaray). Tra infortuni e cessioni Conte ha davvero i giocatori contati, per cui Manna ha sprintato col Verona per definire l’affare Giovane.

Operazione da 20 milioni, ma con un indennizzo basso compensato da diversi bonus per bypassare l’ostacolo del mercato a saldo zero che sta frenando non poco il club campione d’Italia. Il talento brasiliano che si è messo in luce agli ordini di Zanetti sosterrà sabato mattina le visite mediche a Milano per poi raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra in ritiro a Torino.

Solo uno dei due nuovi acquisti giocherà

In attesa degli annunci ufficiali che sono imminenti, è sempre Di Marzio a fare il punto su due nuovi acquisti di Juventus e Napoli. En-Nesyri dovrà rimandare il suo esordio in bianconero, perché essendo extracomunitario bisogna sbrigare a una serie di pratiche burocratiche per il visto che non lo renderanno disponibile per la partitissima di domenica.

Al contrario, Giovane sosterrà le visite mediche nelle prossime ore proprio per poter essere convocato da Conte e fare il suo debutto con la casacca del club campano.

È sfida per un calciatore spagnolo

Il Napoli proverà a vendicarsi dello ‘scippo’ subito per il centravanti marocchino del Fenerbahce beffando la Juventus nel testa a testa delle ultime ore per il terzino destro del Siviglia, Juanlu Sanchez. In realtà si tratta di un calciatore che Manna ha trattato a lungo in estate, ma l’infortunio di Lukaku ha poi costretto i partenopei a investire tutto su Hojlund, mollando così il classe 2003.

Juanlu è un’idea venuta alla Signora negli ultimi giorni, mentre il ritorno di fiamma degli azzurri è legato al possibile cambio di modulo di Conte. Col 3-5-2, infatti, servirebbe un esterno in più, dal momento che Politano è fermo ai box per infortunio e ne avrà per diverse settimane.