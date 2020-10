Juve-Napoli, spiegazione della Lega scatena il putiferio sul web

Juventus-Napoli s’ha da giocare. Così la Lega si è espressa nel pomeriggio sulla partitissima dello Stadium che però rischia di essere un match fantasma destinato a finire con la vittoria a tavolino dei bianconeri vista l’impossibilità, non solo per motivi sanitari, ma anche logistici, del Napoli di recarsi a Torino in tempo le 20:45 fischio d’inizio del match. Sui social da ieri è un delirio, una vera e propria “guerra” in rete tra juventini e napoletani, questi ultimi scatenati nelle ultime ore dopo il muro opposto da Lega e Juve.

Juve-Napoli per la Lega si gioca

Juventus-Napoli si giocherà regolarmente questa sera allo Stadium alle 20:45, lo ribadisce la Lega Calcio in una nota in cui ha ribadito che “la ASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno”. La Lega cita anche i casi pregressi “per permettere, a puro titolo di esempio, al Torino di affrontare l’Atalanta, al Milan di recarsi a Crotone o al Genoa di andare a giocare al San Paolo, e oggi all’Atalanta di scendere in campo contro il Cagliari”.

Niente rinvio, Juventus-Napoli sarà 3-0 a tavolino

Il tutto mentre da più parti si stava facendo strada l’ipotesi quasi certa del rinvio a data da destinarsi, come accaduto per Genoa-Torino anche se a fronte di un focolaio ben più ampio in casa dei grifoni che appunto non avrebbero potuto ottemperare al protocollo che prevede almeno l’iscrizione di 13 giocatori a referto. Insomma una sconfitta doppia per il Napoli, prima politica e poi calcistica nonostante non si sia scesi e non si scenderà in campo.

Il web ribolle, accuse tra juventini e napoletani

In attesa delle reazioni ufficiali, sono i social la cartina tornasole dello scontro in atto. “Ragazzi, Palermo-Potenza è stata rinviata per gli stessi motivi di Juventus-Napoli. Di cos’altro vogliamo parlare?” è uno dei tanti esempi made in Napoli, ma ce ne sono a migliaia, tutti in trend topic: “Con #JuventusNapoli siamo diventati tutti giudici sportivi il bello del calcio”; “Praticamente abbiamo un regolamento che contraddice un protocollo, il Napoli per giocare dovrebbe violare una disposizione sanitaria… Tragicommedia all’italiana”.

Il fatto che ci sia di mezzo la Juve pesa eccome, i tweet diventano bollenti contro i bianconeri: “Ricapitoliamo il Napoli non può partire per ordinanza dell’Asl campana e la Juve si vuole presentare in campo per vincere la partita a tavolino, il solito stile Juve , il calcio sta diventando tutto quel che non voglio insegnare ai mie figli”; “come si fa a non rinviare una partita di calcio per ovvi rischi sanitari e a voler giocare a tutti costi assegnando una vittoria a tavolino, assolutamente ingiusta?”.

SPORTEVAI | 04-10-2020 16:51