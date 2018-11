Juve nei guai, allarme a centrocampo

Altro infortunio in casa Juve.

Miralem Pjanic è stato sostituito al minuto 87 durante la partita contro l’Austria (valida per la Nations League) a causa di un problema muscolare. La Federazione bosniaca ha subito confermato la prima diagnosi: si tratta di un leggero affaticamento che gli impedirà, però, di prendere parte all’amichevole che si terrà questa domenica all’Estadio de Gran Canaria contro la Spagna di Luis Enrique, sconfitta 3-2 nell’ultimo match contro la Croazia. Il centrocampista bianconero rientrerà nelle prossime ore a Torino, dove verranno effettuati esami specifici e ulteriori controlli per capire l’entità dell’infortunio.

Davvero una brutta notizia per Massimiliano Allegri che, dopo aver perso Federico Bernardeschi per un problema agli adduttori, dovrà probabilmente fare a meno anche del regista ex Roma per il prossimo impegno di campionato contro la Spal. Da valutare, invece, la sua presenza per la gara di Champions League contro il Valencia.

Un centrocampo in assoluta emergenza e che verrà sicuramente ritoccato dopo la sosta. Con le assenze di Emre Can, Bernardeschi e quella (possibile) del bosniaco, l’allenatore bianconero potrebbe decidere di schierare Bentancur nel ruolo di regista con Matuidi e Khedira come mezz’ali. Allegri valuta anche l’ipotesi Cuadrado da mezz’ala, già utilizzato quest’anno all’Old Trafford contro il Manchester United. Attenzione, poi, ad un possibile cambio di modulo: il tecnico ex Milan potrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Dybala sulla trequarti, Ronaldo e Douglas Costa (o Cuadrado) sugli esterni e Mandzukic prima punta.

Allegri ha più di una settimana di tempo per riflettere sul possibile undici da schierare contro la squadra di Leonardo Semplici, sperando di riavere presto a disposizione il suo regista, Miralem Pjanic.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 14:25