Juve, nel derby l’arbitro della gara scudetto di un anno fa  

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare il derby di domani tra Juventus e Torino, una gara fondamentale per i granata, che sognano la qualificazione alla Champions League. Si tratta della seconda gara stagionale del fischietto di Schio con la Juventus, che in questa stagione è stata diretta da Orsato soltanto nella vittoria per 3-0 di Firenze: una gara quasi impeccabile per il direttore di gara, nonostante diversi episodi dubbi tra cui anche un rigore non concesso alla Fiorentina per tocco di mani di De Sciglio e un penalty dato nel finale alla Juve per un mani di Edmilson su cross di Mandzukic.

ARBITRO DELLE POLEMICHE. Assai meno bravo era stato Orsato nella precedente gara della Juventus, la sfida in casa dell’Inter che di fatto consegnò lo scorso scudetto ai bianconeri, un match accompagnato da infinite polemiche per la mancata espulsione per doppia ammonizione di Miralem Pjanic. Dopo quella gara, Orsato ha dovuto attendere 8 mesi prima di tornare ad arbitrare la Juventus. Al di là delle polemiche, sono positivi i precedenti dei bianconeri con il fischietto veneto: Orsato ha arbitrato la Juventus 30 volte con un bilancio di 15 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, l’ultima delle quali risalente a Napoli il 29 settembre 2015. E favorevole alla Juventus è anche lo score con Orsato nel derby della Mole: due i precedenti, il primo è il 2-1 del novembre 2014, gara che la Juve riuscì a vincere (gol di Pirlo al 93’) nonostante l’espulsione per doppia ammonizione di Lichsteiner; il secondo è l’1-0 firmato da Alex Sandro nella scorsa stagione allo stadio Grande Torino. Nel complesso, due derby privi di grandi polemiche o strascichi dovuti alle decisioni arbitrali.

I NUMERI COL TORO. Ma la designazione di Orsato potrebbe aver fatto felice anche il Toro che quest’anno è stato diretto dall’arbitro veneto nelle due gare con l’Atalanta e nella gara contro il Milan a San Siro: in totale, una vittoria e due pareggi per il team di Mazzarri. Nel complesso, però, il bilancio dei granata con Orsato è negativo: 8 sconfitte, 6 pareggi e 3 vittorie in 17 partite.

SPORTEVAI | 02-05-2019 15:04