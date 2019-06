Juve nella top 10 delle giocatrici convocate al Mondiale

L’ECA (European Club Association) ha stilato un elenco dei club che forniscono il maggior numero di giocatrici per il prossimo Mondiale femminile, che si disputerà come è noto in Francia a partire dal 7 giugno prossimo.

Le 5 società che forniscono più giocatrici al Mondiale francese risultano: Barcellona (15), Olympique Lione (15), Chelsea (12), Manchester City (12) e PSG (10).

Interessante, in chiave nostrana, il dato che riguarda la Juventus Women: la società figura nella top 10 con 8 ragazze convocate nelle selezioni presenti al Mondiale.

VIRGILIO SPORT | 05-06-2019 10:44