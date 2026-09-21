La Juve NG ne prende 5, l’Inter U23 rimonta col Foggia, un sorriso per De Rossi

Altro stop per i bianconeri di Brambilla, vincono invece i nerazzurri di Vecchi, successo anche per l'Ostiamare: tutti i risultati della domenica di Serie C

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Una domenica di Serie C con il vento forte in faccia per qualcuno e il sorriso largo per qualcun altro. La Juventus Next Gen affonda ancora e stavolta lo fa sotto una pioggia di gol: l’AlbinoLeffe passa 5-3 e certifica la crisi bianconera. Dall’altra parte dell’Italia calcistica, l’Inter U23 reagisce a un avvio shock, ribalta il Foggia e porta a casa tre punti pesanti. E poi c’è la famiglia De Rossi, che si gode il successo dell’Ostiamare a Gubbio: un 2-0 che vale ossigeno e fiducia. In vetta, intanto, il Cittadella non conosce ostacoli e infila la sesta vittoria consecutiva. Ravenna e Reggiana tengono il passo nel girone B, mentre nel girone C il Potenza fa la voce grossa con quattro gol alla Cavese. Una giornata ricca di reti, ribaltoni e risultati destinati a lasciare il segno.

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Juve Next Gen, altro ko: l’AlbinoLeffe ne fa cinque

La crisi della Juventus Next Gen si allunga. Nel lunch match di giornata l’AlbinoLeffe espugna il campo bianconero con un rocambolesco 5-3, condannando la squadra di Massimo Brambilla (senza Radu, dopo il ko di Grabara) alla terza sconfitta consecutiva. La partita prende una brutta piega già nel primo tempo. Mandelli sblocca il risultato, Sassi raddoppia e l’autogol di Melegoni porta gli ospiti sul 3-0 prima dell’intervallo. Una montagna da scalare per la Next Gen, che nella ripresa prova a riaprire la sfida anche grazie all’espulsione di Barba e all’ingresso di Guerra. È proprio Guerra a suonare la carica con una doppietta. Nel mezzo, però, Ciko aveva trovato il quarto gol dell’AlbinoLeffe. Nel finale Sali firma il 5-2 e Leone, al 96’, rende meno pesante il passivo.

Per la Juventus resta almeno il dato del ritorno al gol dopo tre partite senza segnare. La difesa, invece, continua a rappresentare il problema principale: sono 10 le reti incassate nelle ultime tre gare e 13 nelle prime sei giornate. Il resto del girone A conferma intanto la marcia del Cittadella, che passa 1-0 sul campo dell’Ospitaletto grazie a Frisenna e conquista la sesta vittoria consecutiva. L’Union Brescia travolge 4-0 l’Alcione e sale a quota 14 punti. L’Arzignano ribalta il Renate e vince 2-1, mentre Novara e Carpi pareggiano 2-2. Senza reti Lecco-Pergolettese, mentre Folgore Caratese e Giana Erminio chiudono sull’1-1.

Inter U23, rimonta col Foggia. De Rossi sorride a Gubbio

Nel girone C parte malissimo l’Inter U23, ma finisce con una festa. Il Foggia colpisce dopo appena tre minuti con Merdji, ma la risposta nerazzurra è immediata: Milani pareggia, poi Fumagalli porta avanti i nerazzurri. Nella ripresa arriva anche il tris di Avitabile, che sembra chiudere i conti. Il Foggia, però, non molla e nel recupero Ravasio accorcia sul 3-2. Il forcing finale non cambia il risultato e l’Inter U23 conquista così tre punti importanti, rilanciandosi in zona playoff. Nel girone B, invece, è una giornata da sorriso per l’Ostiamare della famiglia De Rossi. La squadra romana passa 2-0 sul campo del Gubbio grazie alle reti di Parigini e Carbone.

LPS

In vetta al girone è testa a testa: Ravenna e Reggiana sono appaiate a quota 14. Il Ravenna supera 2-0 l’Atalanta U23 con Rabbi ed Esposito, mentre la Reggiana piega 1-0 il Latina grazie a Sipos. Torna al successo anche il Pescara, che batte 1-0 il Vado con il rigore trasformato da Letizia al 6’. Finisce 2-2 tra Campobasso e Pineto, con gli ospiti capaci di recuperare due reti nel finale, mentre il Grosseto supera 2-0 il Perugia.

Gli altri risultati: gol e sorprese nei tre gironi

Nel girone A, oltre al successo del Cittadella e alla goleada dell’Union Brescia, l’Arzignano firma una rimonta importante contro il Renate. Ngock porta avanti gli ospiti, poi Nanni e Moretti ribaltano tutto nella ripresa per il 2-1 finale. A Novara il Carpi rimonta due volte lo svantaggio e sembra poter portare a casa il bottino pieno, ma Da Graca trova il 2-2 al 90’. Finisce senza gol, invece, la sfida tra Lecco e Pergolettese. Un punto anche per Folgore Caratese e Giana Erminio, che pareggiano 1-1. Nel girone B, la Reggiana mantiene il passo del Ravenna battendo di misura il Latina. Il Grosseto supera il Perugia con un 2-0 firmato Gori e Gaddini, mentre il Campobasso si fa raggiungere nel finale dal Pineto: dal 2-0 al 2-2 in appena tre minuti.

Nel girone C è invece festa del gol. Il Potenza travolge la Cavese 4-2 e sale a 13 punti, agganciando il Bari al secondo posto, a due lunghezze dal Sorrento capolista. Murano e Petrungaro costruiscono il doppio vantaggio, Fusco e Minaj riportano la Cavese in partita, ma Castorani e Selleri firmano l’allungo definitivo. Pari spettacolare anche tra Monopoli e Crotone, che chiudono sul 2-2. Zunno porta avanti i calabresi, Olivieri pareggia, Musso riporta avanti il Crotone e Cerretti ristabilisce la parità.

LPS

I risultati e i marcatori delle partite della domenica:

Girone A

Juventus Next Gen-Albinoleffe 3-5. Marcatori: Mandelli 6′(A), Sassi 12′ (A), Melegoni (aut), Ciko 54′ (A), Guerra 64′ (J), Guerra 76′ (J), Sali 90′ (A), Leone 96′ (J).

Marcatori: Mandelli 6′(A), Sassi 12′ (A), Melegoni (aut), Ciko 54′ (A), Guerra 64′ (J), Guerra 76′ (J), Sali 90′ (A), Leone 96′ (J). Novara-Carpi 2-2. Marcatori: Donadio 1′ (N), Casarini 36′ (C), Casarini 51′ (C), Da Graca 90′ (N).

Marcatori: Donadio 1′ (N), Casarini 36′ (C), Casarini 51′ (C), Da Graca 90′ (N). Ospitaletto-Cittadella 0-1. Marcatori: Frisenna 63′.

Marcatori: Frisenna 63′. Arzignano-Renate 2-1. Marcatori: Ngock 51′ (R), Nanni 60′ (A), Moretti 85′ (A).

Marcatori: Ngock 51′ (R), Nanni 60′ (A), Moretti 85′ (A). Alcione-Union Brescia 0-4. Marcatori: Galli (aut), Crespi 10′, Rizzo Pinna 45′, Zennaro 70′.

Marcatori: Galli (aut), Crespi 10′, Rizzo Pinna 45′, Zennaro 70′. Folgore Caratese-Giana Erminio 1-1. Marcatori: Spalluto 41′ (F), Ballabio 81′ (G).

Marcatori: Spalluto 41′ (F), Ballabio 81′ (G). Lecco-Pergolettese 0-0.

Girone B.

Atalanta U23-Ravenna 0-2. Marcatori: Rabbi 51′, Esposito 79′.

Marcatori: Rabbi 51′, Esposito 79′. Reggiana-Latina 1-0. Marcatori: Sipos 64′.

Marcatori: Sipos 64′. Vado-Pescara 0-1. Marcatori: Letizia 6′.

Marcatori: Letizia 6′. Campobasso-Pineto 2-2. Marcatori: Isaac 16′ (C), Cristallo 28′ (C), Pistillo 86′ (P), Bracco 89′ (P).

Marcatori: Isaac 16′ (C), Cristallo 28′ (C), Pistillo 86′ (P), Bracco 89′ (P). Grosseto-Perugia 2-0. Marcatori: Gori 45′ (G), Gaddini 63′ (G).

Marcatori: Gori 45′ (G), Gaddini 63′ (G). Gubbio-Ostia Mare 0-2. Marcatori: Parigini 38′, Carbone 45′.