Juve Next Gen, è crisi: brutto infortunio per Makiobo, 6 gol dell'Atalanta

In serie C Vicenza chiamato a rispondere all'Union Brescia, mentre i bianconeri cadono contro il Pontedera. Vola la squadra B della Dea

In Serie C non sono mancati gol e sorprese nel sabato di calcio, con la Juve Next Gen uscita sconfitta anche dal confronto con il Pontedera, capace di infliggere il secondo ko consecutivo alla formazione di Brambilla. Dilaga, invece, l’Atalanta U23 nel girone C, complice un Picerno che non riesce ad uscire dal vortice negativo nonostante il recente cambio di guida tecnica. Bene l’Union Brescia, che accorcia la classifica del gruppo A in attesa della sfida fra Trento e Vicenza.

Serie C, nel girone A vince l’Union Brescia: Vicenza chiamato a rispondere

Nel raggruppamento settentrionale della terza serie, l’Union Brescia conquista il terzo successo consecutivo, ribaltando l’iniziale svantaggio contro l’Albinoleffe e portando a casa una vittoria importante per mettere pressione al Vicenza capolista, impegnato oggi a Trento. Di Cisco e De Francesco le firme che consentono alle “neo Rondinelle” di mettere in cascina tre punti pesanti.

Corre anche il Lecco, che espugna il campo del Renate, grazie al gol partita del solito Sipos. Peraltro, una gara interrotta per circa 30 minuti nel secondo tempo, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione. Pirotecnico 3-3, invece, tra Arzignano e Lumezzane, con la zampata di Moscati che permette agli ospiti di strappare un punto prezioso nel finale.

Crollo Juve Next Gen nel girone B, infortunio al ginocchio per Makiobo

Perde ancora la Juve Next Gen di Massimo Brambilla, al secondo ko consecutivo. Sconfitta di misura contro il Pontedera, con la rete di Migliardi che decide il match. Per i bianconeri, oltre il danno la beffa: grave infortunio al ginocchio sinistro per Makiobo, uscito malconcio nella prima frazione di gioco, particolarmente sofferente. Pur avendo provato a continuare, il giocatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando spazio ad Owusu al 24′.

Tanti pareggi nel girone B: da Guidonia-Torres a Ternana-Arezzo, fino ad arrivare a Campobasso-Rimini e Forlì-Pineto. Vittoria esterna per il Gubbio, che batte a domicilio il Carpi. Carraro, La Mantia e Djankpata i marcatori di giornata.

Goleada dell’Atalanta U23 nel gruppo C, il Crotone cade a Cava

Serata fantastica per l’Atalanta U23, che asfalta il Picerno con un rotondo 6-2: doppietta per Misitano e Vavassori, mentre nel finale va a segno anche Lorenzo Riccio, figlio del vice del ct Gennaro Gattuso. Male i lucani, che continuano a navigare in cattive acque.

Successo importante per la Cavese di Prosperi, che riesce a dare continuità alla vittoria esterna di Cerignola, superando di misura un Crotone che sembrava lanciato verso un altro tipo di campionato. In Sicilia, si riaccende la speranza del Siracusa, che metabolizza un primo tempo horror e ribalta il Casarano, andato in vantaggio con il solito Chiricò: complice l’espulsione di Celiento, i padroni di casa sono riusciti a mettere a posto le cose, andando a segno con Molina, Di Paolo, Frisenna e Guadagni nella ripresa.