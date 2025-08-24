Juve next Gen, pari col Carpi ma è bufera sul Var a chiamata: bianconeri furiosi

Tra le partite di Serie C è destinata a far discutere a lungo quella del Sandro Cabassi, a causa dell'innovativo Var a chiamata. Tutti i risultati

La Juventus Next Gen strappa un pareggio in extremis sul campo del Carpi, ma il vero protagonista è l’inedito utilizzo del VAR a chiamata, che ha scatenato forti polemiche sul contributo tecnologico alla partita. Un avvio di stagione già teso e ricco di spunti di riflessione in Serie C, che ha acceso un dibattito destinato a proseguire nelle prossime settimane.

Var protagonista in Carpi-Juve

La partita del giorno in Serie C è stata Carpi-Juventus Next Gen. L’incontro è terminato 1-1 con vantaggio dei padroni di casa a firma di Cortesi e pareggio bianconero in abbondante extra-time con Vacca. Ma al di là del risultato, a far discutere è stata l’applicazione delle norme Var che ha generato enormi polemiche.

Al minuto 80, il difensore carpigiano Lombardi, già ammonito, ha commesso un fallo di mano meritevole di un secondo giallo secondo il direttore di gara. L’intervento del nuovo Football Video Support ha però indotto l’arbitro a revocare l’espulsione già comminata. La decisione finale ha scatenato le proteste della panchina juventina, che non comprendeva come fosse stato possibile aggirare il regolamento, visto che il VAR non dovrebbe intervenire sulle doppie ammonizioni. Un episodio che rischia di fare scuola e di alimentare discussioni per tutta la stagione.

Che cos’è il Football Video Support

Si tratta in pratica del Var a chiamata, che viene sperimentato proprio per la Serie C. La novità consiste nella possibilità, da parte degli allenatori delle due squadre in campo, di chiamare una revisione di un episodio ritenuto dubbio o errato. Cosa che il Carpi ha pensato bene di fare in occasione del rosso al proprio giocatore. Nel caso specifico, il club ha tratto vantaggio da una norma che è stata tanto invocata nel tempo ma per la quale si vedranno nel corso dei prossimi mesi i benefici.

Gli altri risultati della prima giornata di Serie C

Ritorno amaro in Serie C per il Brescia. Da 40 anni, le Rondinelle mancavano da un torneo che non le ha certamente accolte col tappeto rosso. I biancazzurri hanno perso 2-1 in casa con l’Arzignano: un modo per comprendere subito la durezza del campionato che li attende. Restando nel Girone A, successo esterno anche del Trento sul campo del Giana mentre Alcione e Lecco hanno battuto di misura rispettivamente Triestina e Ospitaletto.

Per quanto riguarda il Girone B, il Ravenna passa 3-2 sul Campobasso. Vittoria casalinga pure per la Torres contro il Pontedera. Colpaccio del Gubbio sul campo del Rimini mentre è solo 0-0 tra Ascoli e Pianese.