Juve Next Gen paura e gioia col Livorno, Anghelè al 94’ regala la prima vittoria

Seconda giornata di Serie C e ben 10 gli anticipi del sabato. Tra questi, spicca il primo successo stagionale della formazione guidata da Brambilla

Il programma del sabato di Serie C è stato piuttosto ricco, con ben dieci partite giocate. Tra queste ci sono stati due pareggi nel Girone A, compreso quello del Lecco che non ha azzannato una Triestina in difficoltà lasciandola quindi in vita. Poi la Juve Next Gen che è passata nel finale contro un combattivo Livorno. Infine, il Foggia che ha trovato il primo successo azzerando così la penalizzazione. Andiamo a rivivere nel dettaglio tutto ciò che è accaduto.

La Juve vince nel finale con Anghelè

Cominciamo dalla Juventus Next Gen che ha vinto in extra-time contro il Livorno. Sotto gli occhi di Giorgio Chiellini e Cristiano Lucarelli, due vecchie glorie naturalmente divise dal tifo, i bianconeri si sono portati avanti dopo 25 minuti con Deme facendosi però rimontare a fine primo tempo da Di Carmine su calcio di rigore. Al 95esimo Anghelè ha regalato a Brambilla i primi 3 punti stagionali con un preciso diagonale di destro che per gli amaranto ha avuto l’amaro sapore della beffa.

Gli altri risultati del Girone B

A questo punto restiamo nel Girone B, già introdotto con il successo dei piemontesi. Bra e Perugia hanno dato via a un pirotecnico 2-2: la formazione umbra ha sbagliato davvero tanto, trovando però la rete del pari in pieno recupero e salvandosi così da una sconfitta che sarebbe stata clamorosa. Pari pure tra Gubbio e Sanbenedettese. Il Campobasso ha battuto 2-1 la Torres con la doppietta di Bifulco che ha aperto e chiuso la gara.

I risultati del Girone A

Non è accaduto granché nel torneo con solamente due anticipi, entrambi terminati in parità. Non può definirsi soddisfatto il Lecco, che non ha capitalizzato le difficoltà della Triestina facendo 1-1 al Rocco. Stesso punteggio pure tra Renate e Giana: in entrambi i casi le formazioni di casa hanno dovuto rimontare dopo lo svantaggio iniziale.

I risultati del Girone C

Da -3 a 0. Cambia la classifica del Foggia anche se la strada resta in salita. La squadra di Delio Rossi batte di misura il Sorrento con un gol di Morelli, uno dei tanti volti nuovi acquistati in settimana dalla proprietà (ben 7 in totale). Allo Zaccheria mancava il tifo organizzato, assente per protesta contro il caro biglietti. A proposito di penalizzazioni, non si è fatto scoraggiare il Trapani che ha affossato il Latina addirittura 6-0. Colpaccio del Catania, infine, sul campo della Cavese: 1-0 a firma di Forte.