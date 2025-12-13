Juve Next Gen salvata dal Var ma è solo pari con la Pianese di Birindelli

La Juventus Next Gen non va oltre lo 0-0 contro la Pianese al “Moccagatta” di Alessandria. Una gara bloccata, con poche vere occasioni da gol e tanta battaglia a centrocampo. L’episodio chiave arriva nella ripresa, quando il Var a chiamata annulla un rigore inizialmente concesso agli ospiti. Un punto che lascia sensazioni contrastanti nei bianconeri, tra amarezza e continuità di risultati.
Gara tattica e poche occasioni
Il match si sviluppa su ritmi contenuti, con la Juve Next Gen più propositiva nel possesso. La Pianese – allenata da una vecchia gloria bianconera come Alessandro Birindelli – si difende con ordine e prova a colpire sulle palle inattive. Nel primo tempo si segnalano soprattutto conclusioni dalla distanza e calci piazzati. Filippis e Mangiapoco rispondono presenti, mantenendo il risultato inchiodato sullo 0-0.
L’episodio del Var che cambia tutto
La ripresa si accende al 10’, quando l’arbitro assegna un rigore alla Pianese per un contatto su Sodero. Dopo la revisione al Var, chiesta dal club bianconero, però, la decisione viene ribaltata e il penalty revocato. Tolto anche il cartellino giallo a Pedro Felipe, tra le proteste degli ospiti. Un momento decisivo che evita alla Juve Next Gen una possibile beffa.
Il commento di Brambilla
A fine gara Massimo Brambilla parla di pareggio “amaro ma significativo”. Il tecnico sottolinea la mancanza di concretezza negli ultimi metri. Allo stesso tempo evidenzia la solidità difensiva e la crescita della squadra. Un punto che allunga la striscia positiva e conferma segnali di maturità.