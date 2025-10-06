Juve Next Gen, sei gol, polemiche, rigori e 16' di recupero: col Ravenna succede di tutto

Al Moccagatta di Alessandria la squadra di Brambilla ko con i romagnoli, al termine di una partita incredibile: Claudio Chiellini furioso con arbitro

Juventus Next Gen, sconfitta e polemiche feroci con il Ravenna, in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie C. Ko interno per l’Under 23 bianconera, che non si vede assegnata un calcio di rigore nel lunghissimo recupero concesso dal direttore di gara. Var protagonista, ma aspra contestazione da parte del dirigente Claudio Chiellini.

Juve Next Gen, sconfitta e polemiche: finisce 4-2 per il Ravenna

Sei gol, sette ammonizioni e 16 minuti di recupero, accompagnati da una lunga serie di polemiche. Basterebbe questo per sintetizzare ciò che è stata Juve Next Gen-Ravenna allo stadio “Moccagatta” di Alessandria. Dal vantaggio targato Spini al 40′ al tentativo di rimonta dei padroni di casa affidato ad Amaradio, a segno in avvio di ripresa.

Poi, però, ancora Ravenna in azione con l’uno-due firmato da Luciani e Motti tra il 62′ e il 64′. All’81’, prova a riaprirla il solito Pugno, che ha avuto modo di esordire in prima squadra lo scorso anno al “Via del Mare” di Lecce. Nel finale, succede di tutto: penalty non concesso ai bianconeri nel recupero, per un possibile fallo di mano di Rrapaj sulla conclusione di Turicchia: controllo al FVS, richiesto dalla panchina di Brambilla, ma l’arbitro conferma la decisione di campo e non concede il tiro dagli 11 metri. Juve ko, con il rigore di Motti all’undicesimo minuto di recupero che pone fine alle ostilità. 4-2 il risultato.

La furia di Claudio Chiellini per il rigore non concesso

Al termine dei 90 minuti, furiosa la reazione dell’Head of Next Gen Area, Claudio Chiellini, che non ha nascosto la rabbia e l’amarezza per il risultato finale, condizionato dall’episodio non concesso ai bianconeri nel recupero: “È evidente che siamo dispiaciuti per il risultato di oggi, ma vorrei esprimere il mio e il nostro disappunto per l’ennesimo episodio controverso di questo inizio di stagione. C’era un tocco di mano evidente nell’area di rigore del Ravenna in pieno recupero e non riesco a spiegarmi come non sia stato assegnato il calcio di rigore a nostro favore”.

Il responsabile dell’area tecnica della Next Gen, però, non ci sta. Questo non è il primo episodio, secondo Chiellini, che vede penalizzata la squadra B della Juve: “Non è la prima volta che capita quest’anno: contro il Carpi è stato revocato un doppio cartellino giallo pur non essendo possibile, da protocollo, revocarlo, contro l’Arezzo è stato assegnato un calcio di rigore a favore ai nostri avversari per un tocco di mano di Turicchia che aveva il braccio attaccato al corpo e contro la Sambenedettese la terza rete dei nostri avversari è stata viziata da un tocco di mano”.

