Juve Next Gen, stangata del Giudice sportivo per  Puczka, squalifica di 4 turni per Ierardi del Catania

I provvedimenti disciplinari dopo la 12esima giornata di C, squalificati per un turno sei giocatori, due giornate di stop a Cuppone del Cerignola

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mano pesantissima del giudice sportivo per Ierardi del Catania e Puczka della Juventus Next Gen. Questi tutti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare dell’1-2 e 3 novembre in serie C.

Maxistop per Ierardi del Catania

Quattro turni di stop a Ierardi del Catania “A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di uno scontro con il calciatore avversario, quando il palone non era più in gioco, lo colpiva con un calcio al petto senza provocargli conseguenze; B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione prima di uscire dal terreno di gioco, proferiva nei loro confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato.”

Puczka fermato per tre giornate

Tre turni a Puczka (Juve Next Gen) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva violentemente con uno schiaffo all’altezza del collo, rendendo necessari i soccorsi ma senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto con il pallone non a distanza, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.

Gli altri squalificati

Due turni a Cuppone (Cerignola) “per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze”. Un turno a Bifulco (Campobasso), Zini (Sambenedettese), Ceresoli (Benevento), Mignanelli (Dolomiti), Guarnieri (Ospitaletto), Masetti (Pianese)

Con riferimento alle risultanze della “relazione redatta dai componenti della Procura Federale relativa alla gara Ravenna-Ascoli, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi della società ASCOLI in violazione della norma di cui all’art. 28 C.G.S., invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore o dei Settori occupati nelle gare casalinghe dai tifosi della società ASCOLI presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato “Curva Sud Ospiti”.