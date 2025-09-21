Juve Next Gen, vittoria batticuore nel festival dei rigori dati e negati. Cangelosi esonerato a Perugia

Tutto quello che è accaduto nel sabato di Serie C, con focus sul successo esterno dei bianconeri. Cade una panchina: il Perugia ha esonerato Cangelosi

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Due soli gironi in campo, quello B e quello C, ma grande spettacolo e tanto da raccontare nel campionato di Serie C che ha vissuto il suo quinto appuntamento stagionale. Partiamo dalla Juve Next Gen che ha travolto in trasferta il Pineto con un rocambolesco 3-2. Salta qualche panchina: Cangelosi è stato infatti esonerato dal Perugia mentre a Livorno la situazione di Formisano è a rischio.

La Juve Next Gen passa nel finale con il Pineto

Non c’è spazio per la noia allo stadio Comunale Mimmo Pavone. Il Pineto si porta avanti con D’Andrea, subisce la rimonta della Juve Next Gen con Puckza su rigore e Okoro e rimette di nuovo le cose a posto con Bruzzaniti dal dischetto. Nel finale, però, la formazione di Brambilla trova il modo di tornare a casa con i 3 punti grazie al sigillo di Faticanti: la vittoria vale il sesto posto ai bianconeri. Tra rigori dati e non dati, reti e colpi di scena lo spettacolo ammirato è stato sicuramente degno di nota.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il punto sul Girone B

L’Ascoli travolge il Livorno fuori casa per 3-0 e ci impiega scarsi 40 minuti. A rischio a questo punto la panchina degli amaranto, considerato il bottino di sole sconfitte. Restano imbattuti, invece, i marchigiani: unico club nel torneo. Chi ha già invece preso una decisione sul futuro è il Perugia che ha ufficialmente esonerato il tecnico Cangelosi e valuta i profili di Braglia, Fontana e Gorgone in sostituzione.

A quota 11 punti non c’è solo l’Ascoli ma pure il Gubbio di Mimmo Di Carlo che supera di misura il Bra. La Ternana accoglie con un pareggio la nuova presidente Claudia Rizzo: 1-1 a Sassari al cospetto della Torres. Pari a reti bianche tra Vis Pesaro e Pianese. Vince, invece, il Carpi che batte la Sanbenedettese con la rete di Cortesi.

Il punto sul Girone C

Catania e Sorrento impattano con un 0-0 che non soddisfa nessuna delle due parti. Certo, i campani possono nutrire qualche rimpianto in più per il rigore sbagliato ma la situazione non è semplice per gli etnei che escono tra i fischi dei 16mila presenti allo stadio. Pari pure nel derby pugliese Cerignola-Foggia (0-0) e tra Casertana e Cosenza (1-1). Il Crotone batte 2-0 il Siracusa mentre il Monopoli espugna il campo di Latina.