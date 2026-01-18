Juve Next Gen vittoria sofferta ma l’arbitro nega rigore al 91’ e gol al 100’ all’Ascoli

Nella 22a giornata di Serie C, spicca la vittoria sofferta della Juve Next Gen nei confronti dell’Ascoli. Decide il gol di Guerra, ma il finale è rovente e pieno di polemiche. Negato un rigore agli ospiti al 91’ e annullato un gol al 100’. Ciò che rimane, comunque, sono i tre punti pesanti per i bianconeri nella corsa playoff. Andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto nel turno di campionato, con riferimento a tutti e tre i gironi.
- GIRONE A: Lecco show, Cittadella frena
- GIRONE B: Juventus Next Gen protagonista
- GIRONE C: Benevento allunga in vetta
GIRONE A: Lecco show, Cittadella frena
Nel Girone A spicca il largo successo del Lecco sul campo della Dolomiti Bellunesi. I lombardi vincono 4-1 e si prendono il secondo posto provvisorio. Frena invece il Cittadella, rimontato dalla Pergolettese da 3-1 a 3-3. Pareggio tra Trento e Novara, con espulsione per Sangalli. Vincono anche Lumezzane, Giana e Ospitaletto rispettivamente contro Alcione, Pro Patria e Triestina.
I risultati:
- Cittadella-Pergolettese 3-3 Corti (P) al 44′ p.t.; Bunino (C) al 9′ e al 16′ s.t., Amatucci (C) al 38’ s.t., Ferrandino (P) al 42’ s.t., Milesi (P) al 50’ s.t.
- Dolomiti Bellunesi-Lecco 1-4 Zanellato (L) al 13’, Metlika (L) al 17’, autorete Burrai (D) al 33’ p.t; Rizzo (L) al 6’, Cossalter (D) al 27’ s.t
- Trento-Novara 1-1 Aucelli (T) al 39’ p.t.; Alberti (N) al 26’ s.t.
- Lumezzane-Alcione 1-0 Iori al 23’ p.t.
- Ospitaletto-Triestina 1-0 Messaggi al 28’ p.t
- Pro Patria-Giana 0-4 Renda al 22′ p.t.; Colombara al 30′, Ferri L. al 40′ e al 47′ s.t.
GIRONE B: Juventus Next Gen protagonista
Nel Girone B continua la serie positiva della Juventus Next Gen. Basta il contropiede finalizzato da Guerra per battere l’Ascoli. Gli ospiti protestano per un rigore non concesso nel recupero. Annullato anche il gol di Gori dopo lunga revisione al monitor. I bianconeri di Piemonte salgono così a quota 30 punti in classifica.
Mantiene la scia della Vecchia Signora anche il Campobasso. La squadra di Zauri batte 2-0 il Carpi con doppietta di Bifulco. Grande prestazione dell’attaccante, decisivo con due reti di qualità. Successo esterno anche per il Livorno sul campo del Guidonia. Dionisi segna e serve l’assist per il gol di Biondi. Finisce 1-1 tra Pianese e Torres in una gara equilibrata. Fabrizi porta avanti i padroni di casa nel primo tempo. Nella ripresa entra Di Stefano e firma il pari per i sardi. Entrambe allungano la propria striscia positiva, muovendo la classifica con un punto a testa.
I risultati:
- Juventus Next Gen-Ascoli 1-0 Guerra al 21’ s.t.
- Pianese-Torres 1-1 Fabrizi (P) al 14’ p.t.; Di Stefano (T) al 42’ s.t.
- Campobasso-Carpi 2-0 Bifulco al 21’ s.t.; Bifulco al 33’ s.t.
- Guidonia-Livorno 0-2 Dionisi 20’ s.t., Biondi 30’ s.t.
GIRONE C: Benevento allunga in vetta
Nel Girone C si gioca una sola gara ma dal grande peso specifico. Il Benevento travolge il Casarano con un netto 3-0. Segnano Manconi, Tumminello e Salvemini su rigore. I sanniti fanno così il vuoto in testa alla classifica. Ora la pressione passa al Catania impegnato a Monopoli.
Il risultato:
- Benevento-Casarano 3-0 Manconi (B) al 4’, Tumminello (B) al 13’, Salvemini (B) su rigore al 31’ s.t.