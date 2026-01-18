Juve Next Gen vittoria sofferta ma l’arbitro nega rigore al 91’ e gol al 100’ all’Ascoli

Bianconeri al terzo successo consecutivo. Finale infuocato con proteste marchigiane. I risultati degli anticipi del 22esimo turno di Serie C.

Nella 22a giornata di Serie C, spicca la vittoria sofferta della Juve Next Gen nei confronti dell’Ascoli. Decide il gol di Guerra, ma il finale è rovente e pieno di polemiche. Negato un rigore agli ospiti al 91’ e annullato un gol al 100’. Ciò che rimane, comunque, sono i tre punti pesanti per i bianconeri nella corsa playoff. Andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto nel turno di campionato, con riferimento a tutti e tre i gironi.

GIRONE A: Lecco show, Cittadella frena

Nel Girone A spicca il largo successo del Lecco sul campo della Dolomiti Bellunesi. I lombardi vincono 4-1 e si prendono il secondo posto provvisorio. Frena invece il Cittadella, rimontato dalla Pergolettese da 3-1 a 3-3. Pareggio tra Trento e Novara, con espulsione per Sangalli. Vincono anche Lumezzane, Giana e Ospitaletto rispettivamente contro Alcione, Pro Patria e Triestina.

I risultati:

Cittadella-Pergolettese 3-3 Corti (P) al 44′ p.t.; Bunino (C) al 9′ e al 16′ s.t., Amatucci (C) al 38’ s.t., Ferrandino (P) al 42’ s.t., Milesi (P) al 50’ s.t.

Dolomiti Bellunesi-Lecco 1-4 Zanellato (L) al 13’, Metlika (L) al 17’, autorete Burrai (D) al 33’ p.t; Rizzo (L) al 6’, Cossalter (D) al 27’ s.t

Trento-Novara 1-1 Aucelli (T) al 39’ p.t.; Alberti (N) al 26’ s.t.

Lumezzane-Alcione 1-0 Iori al 23’ p.t.

Ospitaletto-Triestina 1-0 Messaggi al 28’ p.t