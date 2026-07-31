Juve, chi è Oboavwoduo: in attesa di Kolo Muani, Alajbegovic e Yildiz, Spalletti si gode il gioiellino ex City

L'attaccante inglese mette la propria firma sull'amichevole contro i transalpini e ripaga il tecnico bianconero della fiducia

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Con Kolo Muani e Alajbegovic non ancora bianconeri e i vari Yildiz, Ekhator e compagnia cantante non ancora disponibili, anche contro il Nizza la scena se la prende il gioiellino Justin Oboavwoduo, che entra a una ventina di minuti dalla fine al posto di Cambiaso e si regala il gol che fissa il punteggio sul definitivo 2-0.

Oboavwoduo brilla ancora

Attaccante inglese classe 2006, Oboavwoduo è sbarcato a Torino a inizio 2026 per essere aggregato alla Next Gen bianconera. In metà stagione in Serie C, sono arrivate otto presenze e una rete. A rubare l’occhio sono però le giocate e le prestazioni mai banali. Come quella messa in mostra nel pareggio a reti bianche contro il Basilea di qualche giorno fa, che lo ha visto subentrare a Zhegrova a inizio ripresa e farsi trovare sempre nel cuore del gioco, protagonista delle azioni più pericolose della Vecchia Signora.

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Gol e trofei, Justin sa come si fa l’attaccante

Nella sfida della Continassa contro il Nizza è arrivata anche la prima meritata gioia personale. Filtrante al bacio dell’altro gioiellino, Adzic, a premiare il movimento perfetto a smarcarsi sulla sinistra e destro morbido a giro dal limite per battere il portiere dei transalpini in uscita. Sarà solo calcio d’estate, ma Oboavwoduo, che parte come punta centrale, ma sa anche destreggiarsi sulla corsia mancina sta dimostrando di sapere come mettersi in mostra. Con il City ha vinto due campionati, di cui è stato anche capocannoniere con 18 gol, e una FA Youth Cup.

Le caratteristiche di Oboavwoduo

Tra le sue caratteristiche migliori ci sono certamente una buona tecnica di base una altrettanto buona capacità di sfruttare gli spazi grazie alla sua velocità. Il tutto impreziosito da senso del gol e grandi margini di crescita. Già nel giro delle nazionali giovanili inglesi, Oboavwoduo contro il Nizza ha trovato quel gol che aveva sfiorato in almeno un paio di occasioni contro il Basilea. Un segnale incoraggiante e che ripaga la fiducia accordatagli da Spalletti di portarlo in ritiro con i “grandi”. E non è da escludere che la stima possa rinnovarsi anche durante la stagione…