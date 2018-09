Juve, nome nuovo sulla fascia

La Juve ha messo nel mirino Benjamin Pavard.

Il terzino dello Stoccarda – protagonista con la maglia della Francia durante il Mondiale in Russia – ha attirato su di sè le attenzioni di diversi top club europei, tra cui Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona e, appunto, i bianconeri.

Marotta e Paratici starebbero pensando proprio al terzino francese in caso di una cessione a gennaio per Mattia De Sciglio, finito nel mirino del Valencia. Se l’affare con gli spagnoli andasse in porto, la Juve sarebbe pronta a far partire l’assalto a Pavard.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 15:55