Juve non è più ossessione, l'ultima vittoria di Ancelotti

Nessuna paura, nessuna referenza, nessun veleno. Provate a dire ad Ancelotti se il suo Napoli è l’anti-Juve per avere la controprova. Il tecnico azzurro è entrato nel cuore dei tifosi per aver saputo subito dare un volto nuovo – ma sempre vincente – alla sua squadra, ruotando tutta la rosa e valorizzando noti e meno noti ma c’è un altro aspetto che lo differenzia dal passato e che è piaciuto subito ai tifosi. La Juventus grazie a lui oggi non è più un’ossessione. Non per tutti, almeno. Andate a rileggere cosa si diceva negli anni scorsi ogni qualvolta si parlava di lotta scudetto e di sfida alla Juventus. Troverete una vasta letteratura che si racchiude in pochi concetti-chiave: La Juve è il potere, la Juve è il palazzo, la Juve ha il fatturato superiore, la Juve fa un altro campionato. Parole che spesso scoraggiavano i tifosi, mortificati anche nel sogno di poter battere la Signora. E’ cambiato tutto adesso. Dal primo giorno.

LA JUVE NON E’ IL POTERE – Si era a Dimaro quando puntuale arrivò la prima domanda sugli inarrivabili campioni d’Italia. Ancelotti spiazzò tutti: “Non c’è soltanto la Juventus nel campionato italiano né la Juventus rappresenta il potere. È una squadra forte , molto competitiva ma ce ne sono anche altre”. Non il nemico, insomma. Non il club potente e magari che si giova di aiutini vari. Non l’avversario da odiare ma un rivale da battere, come gli altri. Un po’ di più solo perché da 7 anni vince in Italia. Ma non sono state parole isolate, il tema è tornato d’attualità in questi mesi, come alla vigilia dello scontro diretto con i bianconeri. E sì che Ancelotti in passato aveva avuto qualche parolina severa per la Juve (“Torino non mi piaceva – si legge nel suo libro “Preferisco la coppa” – Troppo triste, lontana un paio di galassie dal mio modo di essere. La Juventus era una squadra che non avevo mai amato e che probabilmente mai amerò». E ancora: «Era un ambiente totalmente nuovo per me. Diverso. Non mi sono mai sentito a casa, mi sembrava di essere l’ingranaggio di una grande azienda».) ma resta deluso chi spera in qualche dichiarazione di guerra o di qualche proclama ad effetto.

OSSESSIONE FINITA – Il contrario: “A Torino ci sono già tornato, la Juve fa parte del passato ma non è stato un neo, mi sono trovato benissimo anche se non ho vinto. Non è stata un’esperienza negativa, mi ha aiutato a crescere e a capire una grande società”. E per il nemico pubblico n.1 Ronaldo? Come sopra e più di sopra: “Per lui nutro infinita riconoscenza, al di là dei gol che ha fatto quando c’ero io anche per le qualità umane e professionali che ha mostrato, sono felice che sia in Italia perché è un valore aggiunto per il nostro calcio. Per me dovrebbe vincerlo sempre il Pallone d’oro”. Insomma, più parli bene della Juve, senza mitizzarla però e senza porla su un altro pianeta, più ne smonti l’ossessione. E solo domenica scorsa l’ennesima risposta all’ennesima domanda, cosa si prova ad essere l’anti-Juve? “Non facciamo la corsa su nessuno, proviamo a restare aggrappati, ma pensiamo a migliorare le nostre prestazioni per essere competitivi fino alla fine”. Chapeau, Carletto.

SPORTEVAI | 09-10-2018 12:08