Juve non invincibile, peso tolto o campanello d'allarme?

Non le vincerà tutte. Non che qualcuno ci credesse davvero fino in fondo ma a vedere la marcia della Juventus fino a ieri pomeriggio un pizzico di dubbio a qualcuno era venuto? Ma fosse davvero una squadra di marziani, almeno per il campionato? Niente di tutto questo, anche la Juve è umana. Avrà pure un extraterrestre in squadra ma resta di questo pianeta e come tale può pareggiare anche in casa contro una piccola. Cosa fatta, capo ha ma come interpretare questo 1-1 col Genoa? Un peso tolto o un segnale d’allarme che deve far correre ai ripari? Allegri assicura che nessuno avvertiva una pressione particolare per il record di vittorie di fila e lo stesso Benatia proprio ieri parlava di come “vincere aiuti a vincere”, di come più vinci e più hai fame e riesci a volte anche in imprese che sembrano impossibili. Dunque difficile pensare che l’idea di allungare la striscia possa aver creato particolari ansie di prestazione. Più facile sposare la seconda tesi: se basta un Genoa che ha appena cambiato tecnico perchè le cose andavano male per mandare in bambola i campioni d’Italia è giusto riflettere. E apportare correttivi.

CALENDARIO AMICO – Perchè finora il calendario è stato clemente, perchè l’unico vero scontro diretto i bianconeri l’hanno giocato in casa col Napoli e sono andati anche sotto prima di una strepitosa rimonta (ma con l’avversario in 10 per buona parte della ripresa), perchè anche in alcune delle vittorie precedenti qualche bug nel sistema c’era stato. Coperto da prodezze individuali, ma c’era stato. La Juve prende troppi gol: il ritorno di Bonucci non è bastato a rendere la porta più sicura. Ieri l’ex milanista è stato anche tra i peggiori e sul gol del pareggio ha le sue ampie colpe: si perde Bessa che lo infila con un colpo di testa da vero opportunista.

CHAMPIONS IN TESTA – Né i Rugani e i Benatia sembrano cresciuti. Allegri addebita le colpe della luce che si è spenta al pensiero di Champions. Martedì c’è il Manchester United di Pogba e Mourinho, vero, ma in passato la Juve aveva saputo gestire molto meglio le partite prima degli impegni di coppa. E’ subentrato qualche fattore in più. Lo stress forse c’era, ma non per l’ansia da record bensì per quell’accerchiamento mediatico che da tempo avvolge la Signora, tra lo scandalo Ronaldo e l’inchiesta di Report, passando per il mezzo giallo dell’addio di Marotta. Ora si aspetta una risposta: in Champions come in campionato. Difficile chiedere un’altra striscia di 10 vittorie di fila, ma se la Juve ha imparato dagli errori col Genoa lo si scoprirà presto. Il calendario tra poche giornate comincerà a voltare la faccia e a presentare incroci pericolosi: invincibili non lo sono, ma la vera Juve è squadra che può saltare gli ostacoli senza farsi male.

SPORTEVAI | 21-10-2018 14:11